Sabrina Ionescu, noua senzaţie a Americii. A impresionat cu discursul la funeraliile lui Kobe Bryant şi a stabilit un record pe teren

Sabrina Ionescu şi colegele sale de la Oregon au fost prezente duminică la memorialul Kobe Bryant, la Los Angeles, după care s-au întors în aceeaşi zi la Bay Area, unde au câştigat în campionat. Iar Sabrina Ionescu a reuşit un record care nu a mai fost reşit până acum în competiţia băieţilor sau a fetelor. Ea a devenit prima jucătoare din istoria NCAA care a marcat peste 2.000 de puncte, a reuşit 1.000 de pase decisive şi 1.000 de recuperări.

De asemenea,a reuşit al 26-lea "triple-double" al carierei, un record de asemenea, în meciul pe care Oregon l-a câştigat luni noapte contra celor de la Stanford, scor 74-66. "A fost pentru el. Să reuşeşti aşa ceva în pe 24-02-2020 este uriaş", spune Sabrina Ionescu, cu referire la Kobe Bryant şi numărul 24 pe care acesta îl purta. "Am vorbit cu el despre asta în pre-sezon. E greu de spus în cuvinte. Acum se uită înj jos la mine şi e mândru şi fericit pentru acest moment cu echipa mea", a mai declarat tânăra.

Sabrina Ionescu are în momentul de faţă 2.467 puncte, 1.041 pase decisive şi 1.003 recuperări. Ea joacă în naţionala SUA, cu care a câştigat aurul la CM Under 16, CM Under 17 şi Jocurile Panamericane.

Sabrina Ionescu are 22 de ani şi s-a născut în California, din părinţi români şi vorbeşte la rândul ei limba română.