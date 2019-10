Articol publicat in: Politica

Venituri uriaşe la primăria Cluj-Napoca. Emil Boc are salariu comparabil cu al lui Iohannis, portarii câştigă peste 4.000 de lei lunar

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Emil Boc are la Primăria Cluj-Napoca un salariu comparabil cu cel al preşedintelui României, Klaus Iohannis. Potrivit paginii oficiale de internet a Primăriei Cluj-Napoca, edilul are un salariu brut de 23.400 de lei, cu doar 1.600 lei mai puţin decât şeful statului. Dacă salariul de primar al lui Emil Boc este comparabil cu cel al preşedintelui Klaus Iohannis, viceprimarii Olah Emese şi Dan Tarceacâştigă chiar mai bine decât premierul României, indiferent că acesta se numeşte Viorica Dăncilă sau se va numi Ludovic Orban. 20.800 de lei brut este salariul lunar pe care îl câştigă fiecare dintre cei doi. În cazul şefului Executivului, salariul brut era de 15.950 de lei. De altfel, primul-ministru al României este depăşit lejer şi de administratorul public – city managerul – Gheorghe Şurubaru, care are 16.640 de lei, de secretarul unităţii administrativ-teritoriale Aurora Roşca (16.619 lei), dar şi de directorul general şi de arhitectul şef, Daniel Popa, ambii cu câte 16.120 de lei. Salarii comparabile cu premierul au directorul general adjunct al primăriei (15.184 lei), dar şi directorii, şefii de compartiment şi directorul executiv (14.352 lei). Totodată, un poliţist local poate ajunge la 8.650 de lei,iar casierii şi magazionerii au pe hârtie 5.283 de lei, la fel ca şoferii. Nu în ultimul rând, portarii iau câte 4.429 de lei. În plus, Primăria Cluj-Napoca le-a acordat angajaţilor sporuri şi premii, unele dintre acestea la limita legalităţii, după cum reiese dintr-un raport al Curţii de Conturi. În 2018, angajaţii Primăriei Cluj-Napoca au beneficiat de două creşteri salariale, în lunile ianuarie şi august, iar cei din Serviciul public pentru administrarea obiectivelor culturale se pregătesc acum de o nouă creştere salarială, de 15%. loading...

