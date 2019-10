Salariile profesorilor pe noiembrie şi decembrie, în pericol. Apel disperat către Guvern

Data de 14 noiembrie este o data neagra pentru noi, pentru ca in multe unitati de invatamant nu exista bani de salarii", a declarat liderul SLI Vrancea, Constantin Ionescu, conform "La nivelul judetului Vrancea sunt doar 20 de unitati de invatamant care se mai incadreaza in buget pana la finalul anului. Asta inseamna ca in jur de 100 de unitati de invatamant nu mai au bani de salarii pentru lunile noiembrie si decembrie. Situatia se datoreaza acestui cost standard pe elev, care sta la baza constituirii bugetului fiecarei unitati de invatamant.Data de 14 noiembrie este o data neagra pentru noi, pentru ca in multe unitati de invatamant nu exista bani de salarii", a declarat liderul SLI Vrancea, Constantin Ionescu, conform Agerpres

Potrivit acestuia, situatia se repeta, din 2011, la finalul fiecarui an. In acest an, insa, nu exista un guvern care sa faca rectificarea bugetara necesara si care sa rezolve problema urgent.

"Aceasta situatie treneaza din perioaada 2011, de cand a fost introdus acest cost standard si nu este doar in judetul Vrancea, ci la nivelul intregii tari. Nu am ajuns niciodata in situatia ca in luna noiembrie sa nu fie bugetele rectificate si banii necesari pentru salarii. Ne gandim cu groaza, pentru ca guvernul este interimar, ministrul Educatiei nici nu exista, nici nu stim exact cum sa punem problema, care necesita o rezolvare cat mai urgenta", a declarat Ionescu.

In cazul judetului Vrancea, reprezentantii Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) dau asigurari ca vor fi bani pentru salariile profesorilor, fiind solicitata deja ministerului o rectificare bugetara de circa 30 milioane lei.

"S-a facut catre minister un raport sintetic privind situatia managementului financiar a sistemului de invatamant in judetul Vrancea. intr-adevar, asteptam o rectificare. Toti profesorii si-au primit salariile la ora actuala si nu cred ca ar fi probleme nici luna viitoare. Ar fi probleme de o diferenta care este prognozata pentru jumatate din luna noiembrie si luna decembrie. Ca atare, am solicitat rectificare bugetara in valoare de aproximativ 30 de milioane de lei. Nu suntem numai noi, toate judetele sunt in aceeasi situatie", a declarat inspectorul general al IsJ Vrancea, Dorin Cristea.