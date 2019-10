Sânziana Buruiană îşi alăptează fetiţa şi la 4 ani. "O să fac asta până face vârsta majoratului"

Sânziana Buruiană şi-a luat prin surprindere fanii când a declarat că încă o alăptează pe fiica ei care are 4 ani, scrie click.ro.

Citeşte şi Sânziana Buruiană a făcut anunţul la DOI ANI de la nunta cu Nicolae Zuluf

"Isabela este un copil minunat, inteligent și independent. Da, încă o mai alăptez și nu am încercat niciodată să opresc asta. Are o alimentație normală, însă se mai alintă și în acest mod. E atât de frumos și de ușor să o adorm! O pun la piept și în 5 minute adoarme. Față de alte mămici care au preferat ajutorul bonelor sau au ales cariera, eu mă ocup exclusiv de ea, am vrut să fiu cât mai prezentă în viața ei și nu pot decât să fiu mulțumită. Prezența părinților în viața unui copil este esențială pentru dezvoltarea lor armonioasă", spunea Sânziana Buruiana.

Mai mult, Sânziana Buruiană a declarat că ar fi în stare să își alăpteze fiica până la vârsta majoratului.