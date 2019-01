Săptămâna 12 de sarcină. Eşti curioasă să ştii sexul copilului?

Saptamana 12 de sarcina. Cum e copilul

Marime: 5,4 cm

Greutate: 14 grame

Este cat...o limeta

Sfarsitul primului trimestru este o borna importanta in sarcina, atat pentru mama, cat si pentru bebelus. Majoritatea sistemelor din organismul lui sunt la locul lor si functioneaza, in mare parte, independent. Riscul unei pierderi de sarcina se micsoreaza considerabil. Aparatul digestiv functioneaza, intestinele nu mai sunt in cordonul ombilical, ci in abdomenul copilasului. Sistemul nervos continua sa se dezvolte, iar structura creierului este complet formata, chiar daca creierul va creste in volum.

Un alt aspect important este ca, de la acest moment, bebelusul poate simti diverse tipuri de durere datorita dezvoltarii nervilor si a maduvei spinarii. Tiroida bebelusului incepe sa secrete hormoni. Incepand cu saptmana a 13-a, bebelusul tau nu va mai fi embrion, ci fetus. Arata din ce in ce mai mult a copilul pe care ti-l imaginezi. Are chiar si unghiute, iar mugurii dentari sunt la locul lor. Organele genitale externe si-au definitivat caracteristicile masculine sau feminine. Cu ajutorul unui stetoscop Doppler poti auzi bataile inimii. Sunt destul de rapide si seamana cu tropotul calului.

Anul viitor, in aceasta perioada: copilul va avea 24 de saptamani!

Saptamana 12 de sarcina. Cum e mama

Ai trecut printr-o perioada grea (oboseala, schimbari bruste ale starii de spirit, asezonate cu greturi). De-acum vei lua o pauza, cel putin pana in ultima faza a sarcinii cand te vor „dobori" kilogramele in plus. S-ar putea sa experimentezi si diverse vise, cel putin bizare. Sunt femei care viseaza ca nasc animale sau ca sunt rapite de extraterestri. Este ceva normal. Te ajuta sa-ti faci un jurnal in care sa-ti scrii toate trairile.

Ai putea deja, in aceasta perioada, sa afli sexul copilului. Esti curioasa? Tatal ce zice? Daca sunteti nehotarati puteti face o lista de argumente pro si contra aflarii sexului copilului.

De ce ar trebui sa afli sexul copilului:

– Te ajuta la gasirea numelui

– Iti va fi mai usor la cumparaturi pentru hainute de baiat sau fata sau pentru amenajarea camerei copilului

– Relationezi altfel cu copilul

– Iti pregatesti celalalt copil ca va avea o surioara sau un fratior.

De ce ar trebui sa astepti:

– Factorul surpriza

– Incertitudinea te va ajuta sa suporti mai usor ultimele saptmani inainte de nastere

– Iti poti face scenario daca este baiat sau fata

– Poti tachina rudele

Probabil te-ai obisnuit cu drumurile dese la toaleta.

De-acum vor fi si mai dese. Corpul tau are nevoie de mai multe fluide pentru a-l ajuta pe bebelus sa se dezvolte. Iar lichide in plus, inseamna mai multe opriri la WC. In caz ca nu le-ai spus inca celor din jur, in curand corpul te va da de gol.

Placenta produce hormoni, ceea ce inseamna ca vei avea schimbari de dispozitie mai rare si mai putin intense. Apar insa, alte simptome. Ca de exemplu mancarimile. Sunt ceva normal, pentru ca burtica creste, iar pielea se intinde. Aplica-ti cat mai des creme hidratante pentru a-ti proteja pielea si pentru a reduce senzatia de mancarime. Te vei confrunta, de asemenea, cu umflarea gleznelor si a talpilor, in special spre finalul zilei sau vara, la canicula. Corpul tau retine mai multa apa ca de obicei, insa nu trebuie sa-ti faci griji, excesul va fi eliminat dupa nastere.

Vei observa ca dupa ce nasti vei transpira foarte mult si te vei duce des la toaleta. Pana atunci, evita statul mult pe scaun sau in picioare, fa miscare pentru a putea creste circulatia sangelui, poarta pantofi confortabili. Nu ceda tentatiei de a bea mai putina apa pentru a evita inflamarea picioarelor. De fapt, hidratarea corezpunzatoare previne acumularea de fluide in organism. Ai grija insa! Daca picioarele se umfla prea tare sau dintr-o data, daca ti se umfla fata si pielea din jurul ochilor, suna de urgent medicul. Poate fi semn de preeclamsie, asa ca suna la urgente.

Tot in aceasta perioada, este posibil ca medicul sa-ti sugereze diverse teste pentru a determina starea de sanatate generala a micutului sau pentru a descoperi eventuale probleme de ordin genetic. Nu este cazul sa te ingrijorezi, poate fi doar ceva de rutina. Nu te sfii, insa, sa-I pui orice intrebare te macina.

