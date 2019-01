Săptămâna 14 de sarcină. Nu te mai poţi ascunde!

Saptamana 14 de sarcina. Cum e copilul

Marime: 8,7 cm

Greutate: 42 g

Este cat.. o lamaie

La 14 saptamani, bebelusul este foarte activ, insa este destul de mic pentru a-l putea simti. Fata micutului tau este din ce in ce mai „normala", ochii se apropie unul de celalalt, la fel si urechile se indreapta in pozitia finala. Un puf incepe sa acopere corpul copilului care va ajuta la dezvoltarea pielii, precum si la formarea scalpului si a sprancenelor. Sistemele organismului lui mic incepe sa se perfectioneze. Sistemul digestiv impinge mancarea in intestine si in sistemul renal si chiar elimina urina. „Exercitiile" de respiratie cu lichid amniotic prin plamani. Copilul incepe sa stranute, chiar daca plamanii sunt umpluti cu apa, nu cu aer.

Gratie impulsurilor din creier, muschii fetei incep sa devina activi, iar bebelusul poate avea expresii faciale, o adevarata splendoare daca le vei surprinde la ecografii.

Un alt lucru miraculos, in aceasta perioada maduva osoasa incepe sa creeze propriul sange, iar vasele de sange incep sa se conecteze la diverse parti ale corpului. De asemenea, ficatul incepe sa produca bila, iar splina incepe sa produca globule rosii. Muschii si incheieturile se dezvolta din ce in ce mai mult si-i ofera bebelusului mai multa mobilitate. Gatul se dezvolta, permitandu-i micutului sa-si ridice barbia din piept. Mainile devin functionale si incep miscarile de „pugilist". Suptul degetului poate deveni o activitate obisnuita. Hrana vine din placenta, asa ca nu uita: tot ce bei si ce mananci ajunge la bebelusul tau.

Minunea numita lichid amniotic este un spectacol in sine si o necunoscuta, inca, pentru lumea medicala. Se regenereaza total la fiecare trei ore. Se stie ca este partial compus din urina bebelusului, insa nu s-a descoperit cum anume si unde se formeaza lichidul amniotic.

Anul viitor, in aceasta perioada: copilul va avea 26 de saptamani!

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.