Săptămâna 16 de sarcină. Bebeluşul începe să zâmbească

Saptamana 16 de sarcina. Cum e copilul

Marime: 11,6 cm

Greutate: 100 g

Este cat... un avocado

Pregateste-te pentru o explozie de dezvoltare. In curand copilul isi va dubla lungimea si greutatea. La 16 saptamani, corpul bebelsului este aproape independent. Rinichii ii functioneaza si produc urina pe care o elimina prin cordonul ombilical, la fiecare 40-45 de minute. Ficatul secreta bila, insa tot se mai bazeaza pe ajutorul mamei in acest sens. Parul de pe cap incepe sa creasca si sa capete culoare. Se dezvolta muschii faciali si incep "exercitiile" de inchis si deschis gura.

Poate chiar sa si zambeasca, insa abia peste cateva luni vei putea sezisa asta la ecografie. In schimb, in aceasta perioada, in timpul examinarii se pot detecta sexul si miscarile musculare. Ochii si urechile sunt din ce in ce mai aproape de pozitia finala. Micuta lui inimioara pompeaza 23 de litri de sange zilnic, iar cantitatea va creste pe masura bebelusul se dezvolta. Micutul este foarte activ, iar acum, ca are manute si picioruse, il vei simti ca pe o fasole saltareata.

Anul viitor, in aceasta perioada: copilul va avea 28 de saptamani!

Saptamana 16 de sarcina. Cum e mama

De-acum ca te-ai mai linistit in ceea ce priveste dezvoltarea fatului, este timpul sa te gandesti la viitor. Daca nu ai facut-o deja, este timpul sa te hotarasti unde vei naste. Cere informatii cu privire la metodele de nastere care ti se potrivesc cel mai bine.

In cazul in care pana acum nu ai simtit miscarile bebelusului, pregateste-te pentru asta. In curand vei simti niste mici fluturari, insa nu peste multa vreme vei incepe sa simti lovituri. Pe masura ce bebelusul creste, asteapta-te si la dureri in zona abdomenului si de spate. Si sanii te pot durea, pe masura ce sa maresc, iar tesuturile se pregatesc pentru productia de lapte. Hormonii sunt in continuare prezenti si iti pot da, la propriu, dureri de cap, ameteli si schimbari bruste de dispozitie.

Aceiasi hormoni te fac mult mai sensibila la imagini cu copii si mame, la versuri despre copii si mame.

Orice lucru marunt – in alte conditii – te poate face acum sa plangi in hohote. Fii pregatita intotdeauna cu servetelele, nu se stie niciodata ce te poate impresiona pana la lacrimi! De asemenea, nu te mira daca vei tipa la musafiri sau la cei de-ai casei, doar pentru ca ti-au lasat cateva firimituri pe masa.

Este posibil ca medicul sa-ti faca o amniocenteza sau diverse alte teste pentru a determina potentialele riscuri de malformatii cromozomiale, precum sindromul Down. Daca nu iti recomanda asa ceva atunci este posibil ca varsta ta si istoricul familiei sa fie optime si sa prezinte riscuri foarte mici pentru astfel de malformatii.

