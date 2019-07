CALENDAR ORTODOX 2019. SĂRBĂTOARE MARE pe 12 iulie. Prodromiţa se prăznuieşte cu respectul cuvenit

CALENDAR ORTODOX 2019. Prodromița este considerată o icoană neprețuită, făcătoare de minuni, scrie libertateapentrufemei.ro. Care atrage zeci de mii de pelerini anual. Se spune despre aceasta că nu ar fi fost zugrăvită din penel, de mână omenească, ci de un înger, după voia lui Dumnezeu. Tocmai din acest motiv a stârnit curiozitatea cercetătorilor. Studiată la microscop, icoana nu are nicio urmă de pensulă. Așa cum au picturile. Motiv pentru care s-a întărit credința că ar fi fost zugrăvită de mâini nepământene.

Pe de altă parte, scrierile religioase păstrează multe minuni înfăptuite la Icoana Maicii Domnului Prodromița. Cu precădere vindecări miraculoase ale unor boli aparent incurabile. Credincioșii obișnuiesc să citească Acatistul Maicii Domnului Prodromița și rugăciunea cu același nume. Pentru a le fi bine și a se bucura de ajutorul icoanei făcătoare de minuni. Prăznuirea ei are loc, an de an, pe 12 iulie, cu priveghere de întreaga noapte.

Dar mână de om a făcut-o!

Icoana Prodromița este datată în 1863, fiind zugrăvită în Ţara Românească. Se spune că Nifon şi Nectarie, preoții ctitori ai Schitului Prodromu, își doreau foarte mult o icoană făcătoare de minuni a Maicii Domnului, pentru biserica nouă. Venind în ţară cu treburi, au găsit la Iași un zugrav iscusit şi credincios, cu viață după morala creștină, care să picteze o asemenea icoană Născătoarei de Dumnezeu. Bătrânul zugrav Iordache Nicolau a acceptat, dar s-au înțeles ca el să lucreze după tipic, mai exact, ținând post de dimineața, până când i se face foame, apoi să se oprească din lucru, până în ziua următoare. Iar scrierile vremurilor păstrează vorbele bătrânului zugrav, referitoare la conceperea deosebitei icoane. Acesta menționează că, în timpul lucrului, când a ajuns la Chipul Maicii Domnului și al lui Iisus Hristos, și-a dat seama că fețele ieșeau anapoda, deși picta cu toată evlavia. Seara, s-a culcat nemâncat, rugându-se ca Maica Domnului să-l ajute să reușească să termine ceea ce a început. Dimineața, după ce s-a trezit, s-a închinat și a bătut 3 metanii, când a ridicat privirea, mare i-a fost mirarea. Chipurile erau desăvârșite pe icoană!