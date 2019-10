Articol publicat in: Justitie

Şase persoane arestate în cazul crimei din Piaţa Constituţiei rămân după gratii

Instanţa a respins luni contestaţiile formulate de primele şase persoane arestate preventiv în cazul crimei din Piaţa Constituţiei, anunţă Poliţia Capitalei. Cele şase persoane reţinute în cazul crimei din noaptea de 29 septembrie din Piaţa Constituţiei au fost arestate pe 5 octombrie de judecătorii Tribunalului Bucureşti. Contestaţia depusă de ei a fost respinsă, astfel că rămân în arest. Pe 29 septembrie, în jurul orei 22,30, prin apel la 112 a fost sesizat un conflict între mai multe persoane în Piaţa Constituţiei. În urma conflictului, un bărbat a fost rănit şi, în pofida ajutorului medical de urgenţă, s-a constatat decesul. Un alt bărbat a suferit un traumatism la cap şi a primit îngrijiri medicale la faţa locului, ulterior fiind condus la audieri. În perimetrul cercetat a fost găsit şi ridicat un tub cartuş, cel mai posibil cu gaz, un încărcător gol, posibil pentru acelaşi tip de pistol cu gaze şi obiecte contondente, au precizat poliţiştii.

