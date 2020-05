Scandal autonomie Ţinut Secuiesc. Şeful SRI, chemat să dea explicaţii după acuzaţiile făcute de Klaus Iohannis

"In calitate de vicepresedinte al Comisiei de Control a activitatii Serviciului Roman de Informatii din Parlamentul Romaniei, am descis sa-l convoc marti la audieri pe directorul SRI, domnul Eduard Hellvig.

Consider ca este foarte important sa facem lumina in cazul declaratiilor facute de presedintele Klaus Iohannis, legate de presupuse intelegeri secrete despre cedarea Tinutului Secuiesc. Declaratia sefului statului a sunat mai mult a denunt, asa ca e chiar obligatia noastra sa verificam daca cele spuse de Klaus Iohannis corespund realitatii. In functie de rezultatul verificarilor, vom propune si masuri", anunță Marian Cucșa.

Reamintim că preşedintele Klaus Iohannis a acuzat miercuri că PSD a făcut o înțelegere cu UDMR pentru a trece tacit prin Camera Deputaților proiectul de lege privind autonomia Ținutului Secuiesc.

„În timp ce noi ne luptăm cu pandemia de coronavirus, ne luptăm pentru viețile românilor, PSD se luptă să dea Ardealul ungurilor", a spus Klaus Iohannis.