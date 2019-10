Articol publicat in: Societate

Scandal cu Poliţia în familia Dragnea

Autor: Alina Costache Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Fiul lui Liviu Dragnea, Valentin Ştefan, a pierdut un proces cu Direcția Generală de Poliție a Municipiului București. Fiul fostului şef al PSD a contestat o amendă şi s-a plâns judecătorilor că a fost amendat abuziv de un agent de la Rutieră. Incidentul s-a petrecut în februarie 2019. Dragnea Jr a fost tras pe dreapta de poliţiştii de la Rutieră în timp ce circula cu autoturismul său pe o stradă din Sectorul 1 al Capitalei. Poliţiştii l-au amendat pe fiul fostului şef al PSD pentru că nu purta centură de siguranţă la volan. În schimb, Dragnea jr. a susţinut că şi-ar fi dat jos centura de siguranţă pentru a coborî din maşină. Deranjat că a fost amendat, Dragnea jr a contestat în instanţă amenda primită. Judecătorii l-au citat pe Valentin Ștefan Dragnea în vederea audierii în proces, însă acesta nu s-a prezentat. În aceste condiții, Dragnea Jr a pierdut procesul și a rămas cu amenda primită. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay