Scandal cu poliţia în stradă, la o petrecere ilegală. Cel puţin 22 de oameni ai legii au fost răniţi în luptele violente VIDEO

Poliţia a precizat că a fost chemată miercuri noapte în zona Brixton din Londra după "mai multe relatări privind un eveniment muzical neautorizat în stradă", care încalcă regulile privind distanţarea socială determinate de coronavirus în Marea Britanie. Oamenii legii i-au îndemnat pe participanţi să părăsească evenimentul, însă aceştia i-au ignorat. După ce au venit întăriri, "grupul a devenit ostil la adresa poliţiştilor", se arată într-un comunicat.

Cel puţin 22 de poliţişti au fost răniţi în incidente, niciunul grav, iar mai multe maşini de poliţie au fost avariate. Patru persoane au fost arestate.

Un purtător de cuvânt al premierului Boris Johnson a declarat că incidentele sunt "groaznice" şi a atras atenţia că "violenţa împotriva poliţiei nu va fi tolerată".

"Sunt scene profund dezgustătoare", a spus ministrul de interne Priti Patel.

El a mai afirmat că faptele sunt cu atât mai nepotrivite dat fiind incidentul de săptămâna trecută, când trei bărbaţi au fost înjunghiaţi mortal în ceea ce poliţia a descris ca fiind un atac terorist.

Trei persoane au fost de asemenea înjunghiate şi o femeie a fost violată când mii de persoane au participat la o petrecere în nordul Angliei în această lună, unul dintre numeroasele astfel de evenimente ilegale care au avut loc recent.

Police car smashed up in Brixton last night, 15 police officers injured. Was this leading TV News this morning? pic.twitter.com/q3M1cwMMAX