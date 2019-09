Scandal în stradă cu un jucător de la FCSB. Fotbalistul s-a luat la bătaie cu angajatul unei spălătorii

Alexandru Stan (dreapta) se afla la o spălătorie, în seara zilei de vineri, moment în care un alt bărbat l-ar fi provocat, iar lucrurile au degenerat. Cei doi s-ar fi luat la bătaie, iar jucătorul a apelat "112".

Alexandru Stan a avut o primă reacție după scandalul în care a fost implicat: "Am avut un incident, dar nu a fost vorba despre a veni poliţia. Eram la o spălătorie, pur şi simplu. Cu soţia mea eram. Un angajat de acolo i-a vorbit urât. Am vorbit la telefon cu patronul de acolo şi i-am spus că nu mi se pare normal. Au fost ceva discuţii, dar după am intrat la film. Da, la spălătoria de la Plaza România. Un angajat s-a luat de soţia mea.

(n.r. întrebat dacă au fost violenţe) Da... Dar nu contează asta. S-a întâmplat ceva. Nu am sunat la poliţie. Nu am făcut nimic. Mă pun la mintea tuturor proştilor? Lucrurile au fost la un pas de a degenera. S-a plătit ceva şi nu s-a respectat", a declarat Alexandru Stan pentru prosport.ro.