Scandal într-o comună din Argeş. Un bărbat a fost amendat din cauza postărilor de pe Facebook

Scandalul dintre bărbatul din comuna Bradu și polițiștii locali a început după ce acesta le-a cerut oamenilor legii să amendeze firma care se ocupă de canalizarea din comună, pe motiv că este prost făcută.

Polițiștii au refuzat, iar acest lucru a dus la revolta de pe Facebook.

"Postarea a fost pentru primar, am scris că a venit şi a spus că nu poate să facă nimic. S-a deranjat foarte tare, dimineaţă a venit agentul şi mi-a spus că are să-mi dea amendă. Şi a doua din acelaşi motiv. Eu nu am jignit pe nimeni, nu am specificat în postările respective poliţia locală sau primarul..aşa au interpretat ei", a spus bărbatul potrivit România TV.

Oamenii spun că rețeaua de canalizare este prost făcută și că, la fiecare ploaie mai mare, au de suferit. La randul său, primarul spune că polițiștii și-au făcut datoria.

Cetățeanul amendat a contestat contravenția. Polițiștii locali spun că, dacă va continua cu astfel de postări, va fi amendat din nou.