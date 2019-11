Scandal pe tema anticipatelor. Dacian Cioloş: Orban încerca să-mi explice că e un lucru greu de realizat

Liderul PLUS, Dacian Cioloş, spune că a discutat cu premierul Ludovic Orban despre alegerile anticipate. "Încerca să-mi explice că e un lucru greu de realizat, însă i-am explicat că toată lumea are de pierdut dacă prelungim această agonie", afirmă Cioloş.

Cioloş a afirmat, vineri seară, la Digi 24, că discuţia cu Ludovic Orban a decurs foarte bine.

"Nu cred că l-a deranjat ceva, sigur, insistenţa privind alegeri anticipate, încerca să-mi explice că e un lucru greu de realizat, însă i-am explicat că toată lumea are de pierdut dacă prelungim această agonie. Au de pierdut în primul rând cetăţenii, cei care au votat USR PLUS, cei care au votat PNL şi care se aşteaptă la schimbări în ţară. Are de pierdut inclusiv PNL pentru că nu vor putea să pună în aplicare foarte multe măsuri care sunt aşteptate (...) se pot face anumite ajustări, modificări, dar nu se pot face reforme", a declarat Cioloş.

Barna, Cioloş şi Orban au discutat despre un candidat comun la Primăria Capitalei

El a spus că a ridicat problema Secţiei speciale, care trebuie eliminată, e concluzia Comisiei de la Veneţia, a Comisiei GRECO, a Comisiei Europene.

"E o secţie care nu funcţionează, şi cât a funcţionat a funcţionat ca sperietoare mai mult pentru magistraţi", a afirmat Cioloş.

Referitor la recursul compensatoriu, Cioloş a spus că soluţia cea mai la îndemână ar fi eliminarea completă a legii.

"Pe de altă parte, pot să fiu de acord cu domnul ministru Predoiu că nu putem doar să o înlocuim, trebuie altceva pus la loc. (...) În 2016 ceea ce a propus doamna ministru Raluca Prună au fost chestiuni de bun simţ, cre au fost hăcuite pur şi simplu în Parlament tocmai ca să poată deschide larg porţile închisorilor şi vedem unde s-a ajuns", a susţinut el.

Cioloş a spus că premierul Orban a afirmat că au în programul de guvernare acest angajament şi îl vor pune în practică. "Cum, o să vedem în perioada următoare. I-am spus că noi vom urmări atent", a mai spus Cioloş. El a spus că soluţia o reprezintă alegerile anticipate.