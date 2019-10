Scandal la Casa Albă. Oficialităţi ROMÂNE au fost introduse pe uşa din dos a reşedinţei prezidenţiale FOTO

O fostă consilieră de la Casa Albă pe probleme de politică externă a declarat în cadrul procedurii de impeachment că l-a considerat pe Gordon Sondland, ambasadorul Statelor Unite la Uniunea Europeană, a fi un drept un potențial risc de securitate națională din cauză că nu ar fi pregătit pentru această poziție, au declarat pentru The New York Times surse apropiate anchetei.



Fosta consilieră, Fiona Hill, a susținut, între altele, că invitațiile făcute de Gordon la Casa Albă erau ”foarte neobișnuite și nu erau communicate altora, culminând cu situația în care oficiali români au sosit la Casa Albă fără inivitație prealabilă, fiind invocat numele lui Sondland”, notează The New York Times.



Fosta consilieră, Fiona Hill, nu l-a acuzat pe Sondland că ar fi acționat în mod intenționat pentru a-și pune țara în situație de risc. Dar aceasta l-a descris pe Dondland, un hotelier și donator în campania lui Trump, ca pe cineva care conduce o mașină într-o zonă necunoscută fără GPS. Fosta directoare pentru afaceri europe și legate de Rusia la Casa Albă a mai spus că a transmis aceste îngrijorări unor reprezentanți ai serviciilor secrete. Avocatul lui Sondland a refuzat să comenteze, notează NYT.





În mărturia ei, Fiona Hill și-a descris îngrijorările că Sondland reprezintă un risc în zona de contrainformații din cauză că acțiunile sale l-au făcut vulnerabil în fața unor guverne străine care i-ar putea exploata lipsa de experiență. Ea a declarat că Sondland a utilizat în mod curent telefonul personal în chestiuni diplomatice oficiale și le-a spus în mod repetat unor oficiali străini că sunt bineveniți la Casa Albă oricând doresc să vină.



În acest context, The New York Times menționează episodul invitării oficialilor români, fără să-i numească, și care ar fi sosit la Casa Albă fără invitație prealabilă.



Hill a mai susținut în mărturia depusă în cadrul procedurii de impeachment că Sondland s-a prezenat oficialilor străini drept cineva care poate aranja întâlniri la Casa Albă și care poate furniza numerele de mobil ale unor oficiali americani. Aceste acțiuni, a mai adăugat fosta consilieră, ar fi creat riscuri suplimentare în zona de contrainformații.



Sondland ar urma să fie audiat joi în cadrul procedurii de impeachment, în ciuda directivelor date de Departamentul de Stat și de Casa Alba potrivit cărora atât el, cât și alți martori nu ar trebui să coopereze cu investigatorii din cauză că președintele și consilierii săi consideră că acest lucru drept ilegitim. Avocatul lui Sondland a arătat însă, potrivit NYT, că acesta va depune mărturie.



Alte aspecte din mărturia explozivă a fostei consiliere care au mai fost relatate anterior precum și detaliile oferite de alți oficiali care au vorbit cu investigatorii în cadrul procedurii de impeachment îl pun pe Sondland în centrul unei acțiuni de politică externă paralelă în chestiunea Ucrainei.





O serie de experți, fostul ambasador american la Kiev, Sondland, alți apropiați de președintele Trump precum și avocatul acestuia , Rudolph Giuliani, au căutat să pună presiune pe noua conducere a Ucrainei pentru a deschide investigații împotriva democraților de pe urma cărora președintele Trump ar fi extras beneficii poltice.



Fiona Hill a mai susținut că ea și șeful său, John Bolton, la vremea respectivă consilier pe probleme de securitate națională, au fost atât de îngrijorați de ceea ce au văzut încât Hill a alertat avocații Casei Albe. Ea a susținut că Bolton a dorit să fie clar că nu vrea să facă parte din orice aranjament ilegitim pe care Sondland și Mick Mulvaney, actualul șef al staffului de la Casa Albă, l-ar fi pregătit în Ucraina, iar cu altă ocazie Bolton l-ar fi comparat pe Giulianu cu ”o grenadă de mână gata să arunce în aer pe toată lumea”.



Hill a mai mărturisit că ea și Bolton au trecut la acțiune după ce Sondland ar fi dezvăluit în timpul unei întâlniri pe data de 10 Iulie că există un acord potrivit căruia Trump ar fi gata să se întâlnească cu președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky dacă guvernul deschide investigațiile pe care Casa Albă le dorește. Sondland ar fi menționat Burisma, firma ucraineană de energie care l-a cooptat în boardul ei pe Hunter Biden, fiul fostului vicepreședinte al Statelor Unite.