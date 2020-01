Scandal la Casa Regală. Figurile Prinţului Harry şi a lui Meghan Markle au fost separate la Muzeul Figurilor de Ceară - Madame Tussauds

Sculpturile în ceară ale ducilor de Sussex erau amplasate lângă cele ale reginei Elizabeth II şi ducelui de Edinburgh. După anunţul făcut de prinţul Harry şi Markle privind renunţarea la îndatoririle regale, muzeul a decis înlăturarea lor din rândul familiei.

Citeşte şi Câţi bani vor primi prinţul Harry şi Meghan Markle, după ce au renunţat la titlurile regale. Vor să devină "independenţi financiar"

Steve Davies, directorul muzeului, a spus că acestea reprezentau unele dintre cele mai populare figuri pe care le-a creat instituţia. „Alături de întreaga lume, reacţionăm la vestea surprinzătoare că ducii de Sussex vor renunţa la rolurile de membri seniori ai familiei regale", a spus el. „De astăzi (joi, n.r.), figurile lui Harry şi Meghan nu vor mai sta alături de familia regală", a afirmat acesta. Cele două figuri vor rămâne expuse la Madame Tussauds, însă reprezentanţii muzeului nu au precizat unde vor fi amplasate.

Prinţul Harry, al şaselea în ordinea succesiunii la tronul Marii Britanii, şi soţia lui, Meghan Markle, au anunţat miercuri seară că renunţă la îndatoririle regale şi că vor trăi atât în Marea Britanie, cât şi în Canada.

Prince Harry & Meghan Markle say they will be stepping back from their roles as senior members of the Royal Family, & the Royal Family display at Madame Tussauds London is making a change to mimic real life. pic.twitter.com/nv6sDnk3Zo