SCANDAL MONSTRU! A fost bătută de un fost campion după ce i-a refuzat avansurile. "M-a umplut de sânge, am patru şuruburi în gât!"

Jamie Frontz susţine că boxerul în vârstă de 36 de ani a atacat-o după i-a refuzat avansurile sexuale. Incidentul a avut loc în 2018, iar Serghei Kovalev a fost arestat în iunie 2019 și acuzat de atac la persoană.

"Când m-a lovit, nasul pur și simplu mi-a explodat, era sânge peste tot în cabină. Pe toți pereții, pe covor. Am simțit atât de multă durere, încât am cicatrice până în ziua de astăzi, pe mâini și brațe. Nu știu cum m-a lovit, dar simțeam nevoia să mă scarpin încontinuu, până am făcut rană. Doctorii și-au dat seama, într-un final, ce se petrece cu gâtul meu. Lovitura îmi deplasase o vertebră, ceea ce îmi provoca mâncărimi pe brațe. Am fost nevoită să mă operez la coloană, am 3 cicatrice pe gât, am o placă pe metal și 4 șuruburi în gât, după care am fost nevoit să îmi reconstruiesc nasul", a povestit Jamie Frontz.

Serghei Kovalev riscă să stea în spatele gratiilor patru ani dacă va fi găsit vinovat. În plus, Jamie Frontz i-a cerut sportivului daune de 8.000.000 de dolari, dar apoi a ajuns la un acord ca acesta să-i plătească 650.000 de dolari.