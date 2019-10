Articol publicat in: Societate

Scandal monstru la Becali acasă în ziua nunţii. Un bărbat a atacat mai mulţi oameni VIDEO

Autor: Ionela Marcu Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 43 min) // Sursa: romaniatv.net Un bărbat a mers sâmbătă la Gigi Becali acasă și a făcut un scandal monstru. El a lovit mai multe persoane și l-a agresat chiar și pe portarul proprietății lui Becali. Fata latifundiarului se mărită sâmbătă, este mare sărbătoare în familia lui Becali. Bărbatul a coborât dintr-o mașină în fața casei din Pipera a lui Gigi Becali și a forțat intrarea. El a lovit mai mulți trecători și l-a agresat și pe portar. În mașină se mai afla o femeie. La fața locului au venit poliția, jandarmii și o ambulanță. Bărbatul a fost urcat în ambulanță. loading...

