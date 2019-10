Articol publicat in: Educatie

Scandal sexual într-o şcoală din Hunedoara. Un învăţător de 59 de ani, acuzat că a sărutat pe buze o elevă de 8 ani

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Un învățător în vârstă de 59 de ani din comuna Pui, județul Hunedoara, este acuzat că a sărutat pe buze o elevă de doar opt ani. Poliţia a deschis o anchetă în acest caz, iar dascălul va fi pus sub acuzare pentru infracțiunea de agresiune sexuală. Întâmplarea a avut loc la sfârșitul lunii septembrie, însă dosarul penal a fost întocmit abia în această săptămână. Autoritățile anunță că s-au autosesizat după ce fetiţa, elevă în clasa a II-a, a reclamat fapta. Între timp, învăţătorul a demisionat din funcţie. "În cursul zilei de miercuri, polițiștii Secției de Poliție Rurală Hațeg s-au sesizat cu privire la comiterea unei infracțiuni de agresiune sexuală. Dosarul penal s-a constituit in rem, polițiștii urmând a stabili dacă se întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii, ce se presupune că ar fi fost comisă la sfârșitul lunii septembrie 2019 de către un cadru didactic din comuna Pui, față de o elevă în vârstă de 8 ani. În funcție de probatoriul administrat în cauză, urmează a fi luate masuri legale, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Hațeg", a declarat Bogdan Nițu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție Hunedoara. Fetiţă de 9 ani, agresată sexual pe stradă în drum spre şcoală Pentru fapta sa, dascălul a fost pus sub urmărire penală și riscă să ajungă după gratii. "Pe raza de competență a Parchetului de pe lângă Judecătoria Hațeg, organele de cercetare penală din cadrul Postului de Poliție al comunei Pui s-au sesizat din oficiu, pentru comiterea infracțiunii de agresiune sexuală. Persoana vătămată este minoră, elevă, în vârstă de opt ani, în clasa a II-a. Faptele sunt comise de către un cadru didactic, în 26 septembrie 2019. Este vorba, din primele cercetări, din cele deplânse de minoră, de apropierea buzelor, un sărut pe gură", a precizat şi Ovidiu Cosmin Glodean Onescu, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Hațeg. loading...

