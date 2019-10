Articol publicat in: Life

SCENE IREALE PE AUTOSTRADĂ. AMOR nebun într-o Dacie care gonea nebuneşte. Totul a fost filmat de un motociclist VIDEO

Autor: Alina Costache Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Sâmbătă, reprezentanții autorităților spaniole au confirmat faptul că cei doi și-au recunoscut vina și pericolul la care și-au expus colegii de drum. În urma unei înțelegeri cu procurorii, cuplul a primit șase luni de închisoare cu suspendare.



Scene desprinse din filmele pentru adulţi surprinse pe autostradă! Un cuplu a fost filmat în mijlocul unei partide de amor, în timp ce gonea cu o viteză uriașă pe banda din mijloc a şoeselei. Imaginile au fost suprinse de de un motociclist ce credea că la volanul mașinii care nu reușea să țină direcția era un șofer în stare de ebrietate. Partida periculoasă de amor le-a adus celor doi iubiți o condamnare de șase luni de închisoare cu suspendare. Cuplul a fost filmat, anul trecut, pe o autostradă din provincia Segovia, Spania. Femeia, dezbrăcată, apare stând peste partenerul ei, care se afla la volanul mașinii. Fără să țină cont de siguranța celor din jurul lor, au făcut slalom printre celelalte autoturisme, cu o viteză uriașă. Imaginie suprinse de un motociclist au fost făcute publice, autoritățile lansând un apel către populație pentru identificarea lor. În cele din urmă, bărbatul s-a prezentat singur în fața oamenilor legii, dându-le și numele iubitei sale. Gracias a vuestra ayuda Guardia Civil #Tráfico #Segovia investiga a dos personas por un presunto delito contra la seguridad vial tras recibir un vídeo que circulaba por RRSS#CONSEJO...para conducir con seguridad hay que estar "muy frío" loading...

