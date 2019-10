Articol publicat in: Extern

SCENE ŞOCANTE. Ministru atacat cu cuţitul de un bărbat. Atacatorul a fost ARESTAT

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Ministrul securităţii din Indonezia a fost atacat de un bărbat înarmat cu un cuţit, în timpul unei vizite într-un oraş de pe insula Java. Wiranto a fost atacat imediat ce a coborât din maşină la Pandeglang, provincia Banten. Într-o fotografie a poliţiei, ministrul, fost general, apare transportat cu o targă spre un spital din apropiere. Dedi Prasetyo, purtătorul de cuvânt al poliţiei naţionale, a confirmat incidentul şi a declarat pentru presă că atacatorul a fost arestat, iar un poliţist a fost rănit. Crimă cutremurătoare! A intrat într-o casă şi a ucis 5 oameni. Ce legătură avea cu ei Forţele de securitate l-au trântit la pământ pe suspect, într-o fotografie furnizată de poliţie acesta apărând cu mâinile şi picioarele legate, îmbrăcat cu o cămaşă neagră şi pantaloni de culoare deschisă. Wiranto, în vârstă de 72 de ani, este ministru al securităţii în guvernul preşedintelui Joko Widodo din 2016. A fost inculpat de o comisie a ONU în legătură cu vărsarea de sânge petrecută la votul din 1999 pentru independenţa Timorului de Est, când în jur de 1.000 de oameni au fost ucişi, dar a negat acuzaţiile. loading...

