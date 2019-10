Articol publicat in: SciTech

SCHIMBARE ORA DE IARNĂ 2019. Când se trece la noua oră de iarnă şi care sunt efectele asupra noastră

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Dacă la schimbarea orei de vară trecerea se face dând ceasul înainte cu o oră, ora 3 devenind ora 4, la ora de iarnă ceasul se va da invers, adică ora 4 va deveni ora 3. Foto: dcnews.ro ORA de IARNA 2019 - Existanța orei de vară şi de iarnă aduce, anual, o ajustatare cu o oră a ceasurilor în fiecare primăvară şi toamnă. La ora de vară, ceasul se dă înainte cu o oră (ora 3:00 devine ora 4:00), în timp ce la ora de iarnă operațiunea e inversă, ceasurile se dau cu o oră înapoi, astfel că ora 4:00 devine ora 3:00. Practic, dormim mai mult. Trecerea la ora de iarnă, respectiv schimbarea orei de la 4 la 3, se va face în ultimul weekend din luna octombrie, în noaptea de 26 spre 27 octombrie 2019. Efectele schimbării orei pot fi chiar extreme. SCHIMBARE ORĂ IARNĂ 2019. Medicul Tudor Ciuhodaru subliniază că efectele schimbării orei sunt: 1. creşte riscul de infarct cu 5-10%, timp de trei zile după schimbarea orei, în special la persoanele tinere, active profesional, 2. creşte riscul suicidar, timp de două săptămâni de la modificarea orei, în special la depresivi şi la cei vulnerabilitati psihoemoționale. Citeşte şi ORA DE IARNĂ 2019. Cum afli ORA EXACTĂ a României cu un singur click. Nu uitaţi să daţi ceasurile înapoi SCHIMBARE ORĂ IARNĂ 2019. Specialiștii cred că oamenii au nevoie de aproximativ o săptămână pentru a se obișnui cu schimbare orei. Tudor Ciuhodaru consideră că este nevoie de 15 zile. Organismul uman se adaptează la schimbarea orei în cincisprezece zile. "Particularităţile fizice şi psihice individuale influenţează modul cum se realizează aceasta adaptare. De aceea unii pacienţi pot prezenta o simptomatologie polimorfă, mergând chiar până la agravarea sau decompensarea unor afecţiuni", a spus medicul Tudor Ciuhodaru. Pentru cei cu probleme de sănătate, efectele schimbării orei ar putea fi mai serioase. În această ultimă categorie sunt incluși, în special cei care suferă de depresie sau probleme cardiace. Odată cu schimbarea orei, pentru această categorie de persoane mai afectate, există risc de sinucidere, atac de cord. SCHIMBARE ORĂ IARNĂ 2019. Alte efecte ale schimbării orei sunt: modificări cardiovasculare manifestate prin variaţii ale tensiunii arteriale şi variate tulburari de ritm cardiac și modificări ale calității somnului (insomnie, somnolenţă), astenie, apatie, anhedonie, agitaţie, irascibilitate, anxietate, tulburări de concentrare şi memorie, cefalee, vertij, moficarea apetitului (inapetenţă sau bulimie), până la dereglari afective sezoniere şi ideaţie suicidară. ORA de IARNA - avantaj ORA de IARNA 2019 - În perioada orei de iarnă, diferenţa dintre ora oficială a României şi Timpul Universal (GMT) va fi de două ore (față de trei ore când e ora de vară). ORA de IARNA 2019 - Introducerea orei de vară a avut ca scop creșterea numărului de ore în care oamenii beneficiază de lumina naturală a Soarelui și a fost extrem de avantajoasă pentru cei care lucrau pe vremuri în agricultură. loading...

