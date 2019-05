HOROSCOP: Schimbări majore pentru 5 zodii, în acest an. Apele se limpezesc, lucrurile se lămuresc

1. TAUR – zodia cea mai afectata de schimbare

Spune ADIO rutinelor tale plicticoase, Taur, pentru ca viata ta se va schimba si tu vei descoperi si scoate la iveala un nou aspect din tine in 2019, scrie stiriactuale.net.

Vei fi cu mult mai increzator si mai curajos, vei indrazni mai multe, in special cand vine vorba de iubire. In acest an, pasiunea si energia ta iti va insufleti viata obisnuita dar si pe a tuturor celor cu care interactionezi

2019 este un an in care munca sustinuta si asidua specifica tie iti va aduce rezultate care efectiv iti vor schimba viata. Depune maxim de efort in special intre lunile mai si septembrie si vei culege recompense de care vei fi mandru. Exista si schimbari semnificative in zona financiara a vietii tale incepand cu aprilie si pana la final de iunie.

Relatiile iti vor functiona cel mai bine in compania persoanelor din Fecioara si Capricorn. Cei nascuti intre 26-28 aprilie si 4-6 mai vor descoperi ca 2019 este un an foarte important pentru toate parteneriatele si afacerile lor.

Oportunitati personale pentru Taur :

Ca sa iti atingi cu succes obiectivele in acest an, cel mai bine este sa te orientezi sa muncesti in cooperare cu un grup solid de sustinere ; o faza de preparare va fi inainte de iunie de care vei beneficia daca iti vei dezvolta abilitatile pana atunci sau vei invata lucruri noi. In mai si iunie, se anunta o noua directie. Munca solida pana in iunie iti va aduce beneficii pe toate planurile.

2. LEU – Schimbari pozitive la orizont

Pentru tine, 2019 este un an de intelegere si realizare. Vei face, in sfarsit, pasii necesari pentru a-ti implini acele vise importante ! S-ar putea sa nu fie mereu o calatorie lina asa cum te-ai putea astepta, tu fiind o persoana careia ii iese aproape orice, si uneori pot fi situatii mai dificil de gestionat. In tot cazul.

Aceste schimbari vor fi numai un lucru bun si iti vor permite sa gasesti iubirea reala in toate formele de manifestare si de unde te astepti mai putin.

Primele luni sunt mult mai focusate pe prieteni si relatii, atat de iubire cat si financiare, si poti avea anumite surprize ce apar de la o persoana apropiata in primele trei luni ale anului.

De la final de iunie pana in octombrie vei traversa faza cea mai productiva pentru dezvoltare personala si vei avea mai multa energie si determinare ca oricand. Planetele ce vor traversa semnele Rac si Fecioara vor avea o influenta foarte buna asupra ta in acest an.

Oportunitati personale pentru Leu:

Perioada ta de determinare maxima din an nu va incepe pana la final de iunie si va dura pana la inceput de octombrie.

Vei avea mai multa energie si entuziasm general pentru viata si iti poti seta orizontul ceva mai sus decat de obicei din pricina acestei energii si optimism. Cei nascuti intre 11 si 17 august sunt intr-o faza majora de crestere in acest an iar la final de august toti Leii isi vor putea culege roade sau atinge un obiectiv.

3. FECIOARA – Un an mare pentru schimbari

Pentru cineva care este de obicei asa de modest si rusinos, acest an te va face sa iesi din cochilia ta ! In sfarsit, iti vei putea da drumul fricilor si ingrijorarilor si sa iti asumi controlul vietii tale neobstuctionat de acesti sabotori.

Este timpul sa iti definesti propria carare si sa iti reamintesti ca viata este ceea ce faci tu din ea. De ce sa nu incepi cu acea cariera si realizare profesionala la care ai visat de asa de mult timp sau sa parasesti un partener care a incetat sa te mai iubeasca asa cum meriti ? Viitorul este totalmente al tau.

2019 are ingrediente cosmice pentru a defini un an special pentru Fecioare, atat in cresteri personale si in parteneriate si relaiti. Schimbarea a inceput oricum sa se simta in aer din septembrie 2018 si va continua tot anul.

Este un an ideal pentru casatorii sau sa cresti prin intermediul unei uniuni, iar multi din aceasta zodie vor deveni parinti sau vor da nastere unor noi idei ce le vor aduce o noua viata in bine.

Pana in luna mai, este nevoie sa manifesti o anumita retinere, apoi pana in septembrie va urma o perioada de mare crestere pentru viata ta. Fii atent la dieta in perioada august-septembrie.

Oportunitati personale pentru Fecioara :

Cele mai bune oportunitati ce pot exista pentru tine apar pentru ca vei crede in tine si iti vei imbunatati atitudinea generala fata de viata. Jupiter iti va aduce foarte mari beneficii in 2019. Si un noroc aditional va fi pregatit pentru tine in preajma mijlocului anului.

4. CAPRICORN – Vei deveni mult mai indraznet in 2019 !

Da, este un an mare si pentru tine, Capricornule. Te vei simti invincibil si nimic nu te va speria. Atat in munca cat si in iubire, vei traversa drumuri pe care alta data nici nu ai fi indraznit sa pasesti pe ele. Candva erai un lup singurativ, acum cauti tu companie si nu te mai temi sa iti deschizi inima.

Ai putea simti o nesiguranta pana in primavara 2018 din pricina unei decizii pe care nu ai putut-o lua in decembrie 2018. Pana vine primavara, vei reusi sa iei decizia sau sa te razgandesti in anumite privinte importante pentru tine.

Oportunitati personale pentru Capricorn:

In general, multe din planete stau in unghiuri complementare in zodia ta in acest an si vei vedea ca asta va deschide comunicari pe mai multe piste pentru tine.

Ai putea si sa calatoresti mai mult si astfel sa intalnesti mai multi oameni care isi cauta un mai bine pentru ei. Ai putea sa iti asumi un angajament important in februarie care sa seteze un obiectiv de atins in tot acest an. Din iulie pana in septembrie vei avea cea mai buna perioada.

5. PESTI – Schimbari pozitive la orizont !

Fiind un semn zodiacal foarte intuitiv, probabil deja simti ca 2019 va fi un an de mari schimbari pentru tine ! Esti, asadar, pregatit sa iti pui deoparte dubiile si fricile ca sa iti implinesti visele. Nu vei mai lasa pe nimeni sa treaca peste tine de acum incolo.

Chiar daca a fi mai fortos si puternic decat erai si decat te stia lumea inseamna sa lasi deoparte rusinea si timiditatea si poate chiar sa lasi deoparte anumite relatii, chiar merita sa pasesti in maretia ta.

Multe evenimente noi si neobisnuite vor aparea pentru cei din zodia Pesti. Vei fi oarecum neobosit si in cautare de noi experiente sau vei dori sa te rupi de zone ale vietii in care rutina ti-a zbrobit individualitatea.

Ai putea chiar manifesta tendinte rebele, in special daca alti oameni incearca sa iti puna limitari – luna iunie este o asemenea perioada.

Relatiile vor fi domeniul in care vei beneficia de multa bucurie si vei primi iluminare si entuziasm prin ele. In luna mai se anunta o posibila oportunitate de la cineva de departe. Alte decizii comune de baza vor fi luate inte august si septembrie.

Oportunitati personale pentru Pesti :

In 2019 trebuie sa fii autentic si foarte onest cu tine insuti si sa urmezi anumite idei unice pe care le ai. Daca iti lasi viata exact asa cum este si nu faci schimbarile dorite, asta poate duce la anumite actiuni rebele la mijlocul anului.

Din februarie pana la finele lui martie, vei avea multe planete sa te asiste pe directii noi din viata ta – esti sustinut si simti ca aceasta este perioada in care sa iti promovezi ideile. Cei nascuti intre 19-27 februarie iti vor vedea vietile cel mai mult impactate de schimbarile din acest an.