Şcoli ÎNCHISE în România. Ce se întâmplă cu salariile profesorilor

Discutiile pe grupurile de Facebook dedicate profesorilor sunt cat se poate de aprinse pe tema salariului. Sunt o serie de intrebari care se repeta in mod deosebit:

"- Se vor plati sporurile pentru aceasta perioada?

- Norma de hrana se va acorda in mod normal?

- Orele suplimentare vor mai fi platite?

- Dirigentia va fi si ea platita, ca pana acum?

- Plata cu ora va fi achitata?"

Discutiile dintre profesori despre ce se va intampla cu salariile lor contin numeroase alte dileme si cazuri particulare tocmai pentru ca, pana in acest moment nu exista o comunicare oficiala care sa precizeze, in mod detaliat, ce se intampla cu aceste salarii.

Singura mentiune a fost facuta in nota nr. 79 din 10.03.2020, unde se spune ca "Referitor la drepturile salariale, MEC asigura intregul personal din unitatile de invatamant preuniversitar de stat si particular acreditat ca nu va fi afectat de masurile dispuse privitor la suspendarea cursurilor". Exprimarea vaga a lasat insa loc acestor speculatii, potrivit portalinvatamant.ro.

Asadar, in acest moment NU exista raspunsuri oficiale de la Ministerul Educatiei care sa raspunda intrebarilor de mai sus. Tocmai de aceea, si Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant a trimis o adresa catre Minister in care solicita "masurile necesare pentru a se asigura salarizarea cadrelor didactice care sunt remunerate in sistem de plata cu ora", precizand ca "exista inspectorate scolare care cer unitatilor de invatamant sa nu calculeze drepturile salariale care se cuvin cadrelor care sunt remunerate in regim de plata cu ora", fie ca este vorba de ore in afara normei de baza, fie ca este vorba despre cadrele pensionate, care cumuleaza pensia cu salariul. Deocamdata, dupa cunostintele noastre, NU exista un raspuns oficial.

In concluzie, exista o serie de incertitudini legate de salariile profesorilor pe care Ministerul Educatiei va trebui sa le lamureasca rapid, pentru a elimina starea de tensiune existenta. Mai ales ca multe scoli sunt acum in perioada Scoala Altfel, dupa care urmeaza vacanta de Paste si au aparut deja voci care spun ca se va decide sa se apeleze la Concediu Medical pentru toti profesorii, pana la reluarea cursurilor.

Intre timp, in cea mai recenta comunicare a sa, Monica Anisie, a anuntat pe pagina de Facebook ca informatiile care au circulat in ultimele zile legate de un nou calendar al anului scolar sunt false. "In scurt timp, MEC va transmite ceea ce se va intampla cu examenele nationale, cand vom putea relua cursurile si care vor fi deciziile cu privire la sustinerea licentei/dizertatiei/titularizarii/examenelor pentru gradele didactice etc", a precizat aceasta.