Scrisoare deschisă a medicilor din Suceava: "Dragi colegi nu ne mai avem decât pe noi, ştiinţa noastră şi dorinţa de a face bine"

"Suntem o parte a personalului medical din Spitalul Județean Suceava, defapt acele entități, așa cum ne numea fostul manager. Noi nu am dat bir cu fugiții, noi nu suntem lași, vrem să fim respectați și ascultați. Vrem să știm câți și care din noi sunt pozitivi, nu pentru a nu mai veni la serviciu, ci pentru a nu mai pleca acasă la familie.

Medicii din acest spital şi-au dat demisiile când au aflat că vor trata pacienţi cu coronavirus

Ce a fost:

Spitalul nostru a fost sub dictatură sub un regim de teroare așa cum cred că nu s-a mai întâmplat în niciun spital, un regim care nu dădea doi bani pe personal, dar nici pe pacienți, o vacă de muls pentru mai marii orașului. Acest așa zis manager nu avea bun simț și maniere, de câte ori fiecare dintre noi a fost dat afară din biroul lui și a suportat cuvinte de ocară? De câte ori nu ați auzit ca voi stau 100 la poarta spitalului să vă ia locul? De câte ori nu vi s-a spus vrei să fii în funcție – taci din gură...? De câte ori fiecare din noi am văzut cum managerul se implica în tratarea unui pacient, el hotărând unde merge, pe ce secție? De câte ori nu ați fost chemați în birou și mustruluiți de față cu aparținătorul unui blonav, căruia i-au dat relații cu 10 minute înainte? Să arate managerul că șterge pe jos cu noi, a doua zi același aparținător venea și ți se adresa Auzi bă, dă și mie relații.

O sută de medici de la spitalul din Suceava, RETESTAŢI pentru coronavirus. Nu li s-au completat fişele cum trebuie

Eram supravegheați 24 de ore din 24 pe camere de luat vederi, probabil se distra împreună cu prietenii pe seama noastră...(exemplu O asistentă a fost sunată la 2 noaptea că stă de 15 minute în toaletă, ce face acolo?).

Am lucrat fără echipamente, fără materiale, improvizând.

Orice referat (în ultimul timp nici nu mai dădeau nr de înregistrare) cu caracter URGENT, nu era rezolvat nici în 3 luni (bineînțeles pacientul era decedat demult), răspunsul era că nu s-a înscris nimeni la licitație.

A investit în spital, nu, a investit în clădiri și echipamente, dar spitalul înseamnă în primul rând oameni și pacienți. Lui, așa cum spune îi aduceau venit pacienții, nu echipa de personal care trata acești pacienți, pacienții se tratau singuri privind fântâna arteziană.

A pus pază la toate intrările în spital, dacă nu erai de gardă, după ora 15 erai ilegal în spital. Dacă încercai să intri erau bruscat, lovit, umilit de paznicul cu 4 clase.

Un medic muncește 31 de ore non stop în spital, pleca acasă 17 ore și vine iar la muncă, poate pentru încă 31 de ore dacă are o gardă de două zile. Așa respecta legea? A urlat că va scoate canapelele din cabinete, medicii 31 de ore trebuie să stea în picioare sau pe scaun, legea spune că în gardă dacă nu ai urgență, te odihnești, citești, pentru a putea fi la capacitate maximă la următoarea urgență. Controale cu bătăi în ușa cabinetelor medicale de gardă la ora 2 era ceva normal, probabil venea de la o petrecere și voia să își continue cheful. A găsit pe cineva dormind? Nu, că noi suntem spital de urgență.

Da, se plătea 10.000 de euro postul de asistentă. „La banii la care i-am dat, îmi permit să stau degeaba. Nu are nimeni ce să îmi facă", răspunsul unei asistente la apostrofarea unei colege că nu își face treaba.

Materialele achiziționate erau de cea mai proastă calitate, asta avem cu asta lucrăm, vreți să nu vă mai dau deloc?. Verificați bonierele de pe orice secție, o să vedeți că toate sunt tăiate, în loc de 1.000 cerute primeai 50. Hilar nu, dar trebuia să te descurci o lună cu ele. A văzut managerul vreodată cât e necesarul pe lună și cât se dă defapt? Cred că nu.

Pontajul electronic, da, de acord, pontator lângă tonomatul de cafea unde muncitorii lui, în plină pandemie scuiapu și tușeau fără mască. Întârziai 5 minute aveau făcut referat pentru numeroase abateri disciplinare, da, ai fost indisciplinat că ai dus copilul la grădiniță și ai fost blocat în trafic.

În acest moment, spitalul nu este închis. Pe fiecare secție sunt pacienți, care din cauză că nu au fost testați, nu pot pleca în altă parte.

Nimeni nu a dat bir cu fugiții. Răspunde careva în mod real cât personal a fost testat, cât e pozitiv, câți mai sunt de testat și la câți dintre ei li s-au pierdut probele. Dacă am ști aceste cifre, am ști cum stăm și ce putem face. Personalul încă stă la cozi la DSP în fiecare zi câte 3 – 5 ore pentru a fi testat, sunt persoane care nici după 7 zile nu le-a venit rezultatul.

Venim la serviciu, neștiind dacă suntem pozitivi sau negativi, tratăm bolnavi care nu știm dacă sunt pozitivi sau negativi. Suntem pasibili de dosar penal, nu?

Știe cineva, din cei de sus, ce reprezintă spitalul Suceava, ce specialități are? Nu credem. Unde vor merge urgențele: la Rădăuți, Humor, Fălticeni? Aceste spitale trimiteau tot la Suceava. Aceste spitale nu au terapie intensivă. Aceste spitale nu au neonatologie. La Iași? 2 ore o urgență majoră? Ne vom numără morții noncovid. Un copil cu fractură, apendicită? Un TCC cu iminență de angajare credeți că ajunge până la Iași? Un IMA instabil ajunge la Iași? Un traumatism abdominal forte? Un HDS cu șoc hemoragic? O gravidă cu placentă praevia și șoc?

A fost secretarul de stat în Suceava, a spus că a vorbit cu medicii rămași în spital, am întrebat tot personalul și nu a vorbit cu nimeni. Probabil cu actuala conducere, care până acum s-a dovedit la fel de capabilă.

Toți cei 6 infecționiști sunt pozitivi și sunt în tratament, la toți pacienții care sunt acum la spitalul vechi este un singur medic, un medic ATI, care defapt ar trebui să lucreze doar în secția improvizată de Terapie intensivă, nu să se plimbe peste tot. Spunem secție improvizată pentru că ce este acolo nu se poate numi Terapie intensivă. Câte decese sunt???

Când s-a decretat pandemie, managerul a spus să continuăm să internăm și să operăm că altfel nu vom avea bani, putea fi unul din acești pacienți infectat asimptomativ? Da. În alte țări s-a continuat programul, dar aveau posibilitatea de testare în UPU, te ținea izolat 1 – 2 ore, dacă erai negativ erai internat pt tratament/operație. Deci cine a contaminat spitalul....? Au venit insuficiențe respiratorii din tot județul, cu duiumul, li se făcea testul pentru coronavirus, rezultatul venea după o săptămână, timp în care pacientul stătea internat pe pneumologie, medicală, infecțioase, cardiologie, terapie intensivă, ba chiar avea și o mică gangrenă la picior și mai trecea și prin chirurgie. În plină pandemie.....Noi nu aveam voie să refuzăm nimic, nu aveam voie să trimitem nimic.

Magazia spitalului este goală. Ce echipamente, materiale, ventilatoare? Doar pe hârtie și în visele managerului.

Medicii ATI din ultima linie, linia de rezervă, pentru cazuri grave, au ajuns prima linie.

La ortopedie se operează, pacienții care nu sunt pozitivi, nici negativi, nu au fost testați. Unde și când vor pleca acești pacienți?

Ce facem cu cele 28 de lăuze care sunt pe secție, proaspăt mămici, le trimitem acasă netestate? Sau după primul test negativ? Mai așteptăm încă 7 – 10 zile să facem al doilea? Poate s-a infectat imediat după ce au recoltat primul test în așteptarea rezultatului sau poate era infectată de o zi... sau le trimitem în carantină cu tot cu beleluș?

De ce nu facem zona Covid și zona non Covid a acestui mare spital? Sau nu suntem spital Covid: achiziții fără licitație, angajări fără concurs, achiziționăm haotic cine dă comisionul mai mare.....super.

Așa am ajuns aici....Și noul început e tot atât de sinistru. Bravo nouă conducere....numită de cine? Aveam și noi dreptul să spunem ceva?

Dragi colegi: medici, farmaciști, asistenți, brancardieri, infirmiere, etc., nu ne mai avem decât pe noi, știința noastră și dorința de a face bine oamenilor. MOBILIZAREA. Suntem în tot unitar. A venit timpul să muncim, nu pentru conducere ci pentru ce am fost meniți. Nu vă cerem să ne revoltăm, cerem să ne organizăm, puținii care am rămas și să salvăm oamenii.

Personalul Spitalului Județean de Urgență Suceava".