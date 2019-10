Articol publicat in: Politica

Scrisoarea unei fiice îndurerate pentru parlamentari: "Sunteţi complici la crimă, părinţii mei ar fi trăit!"

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Fiica unor soți de 80 de ani omorâți cu cruzime le cere parlamentarilor să elimente recursul compensatoriu, din cauza căreia părinţii ei de 80 de ani au fost ucişi de un recidivist. Statisticile oficiale arată că, după adoptarea recursului compensatoriu, au fost eliberaţi înainte de termen peste 21.000 de deţinuţi din care peste 7.000 au comis infracţiuni cu violenţa. Fiica unor bătrâni ucişi de un recidivist le cere aleșilor să abroge cât mai repede legea recursului compensatoriu și asta pentru că principalul suspect în cazul uciderii părinților săi este un deținut condamnat tot pentru atacuri violente și eliberat mai devreme cu ajutorul acestei legi. “Vă consider părtaşi la această dublă crimă şi sper ca această vină să vă urmărească până la sfârşitul vieţii, aşa cum durerea de a-mi pierde părinţii în cel mai crud mod cu putinţă va fi cu mine pentru totdeauna. Nu există noapte în care să nu mă gândesc la suferința fizică și mentală din ultimele lor minute.” Asta le-a scris parlamentarilor PSD, ALDE şi URDM care au votat Legea recursului compensatoriu fiică a doi octogenari ucişi cu bestialitatre la sfârşitul lunii august într-o comună din Vaslui. Agresorul a fost reţinut deja, iar anchetatorii au descoperit că este un recidivist, eliberat mai devreme. “Dacă această lege nu ar fi intrat în vigoare, ucigaşul s-ar fi aflat şi acum în închisoare, părinţii mei s-ar fi bucurat în continuare de bătrâneţea lor, iar eu şi fratele meu, copiii şi nepoţii noştri i-am fi avut în continuare alături de noi, aşa cum ar fi trebuit să fie cursul normal al vieţii, într-un stat care ar trebui să ne apere de infractori, nu să îi pună în libertate”, a mai scris femeia. Discuţii privind abrogarea legii au avut loc în Parlament, însă până acum nu s-a luat nici o decizie. Reprezentanţii opoziţiei care au reuşit demiterea guvernului Dăncilă susţin acum ca legea recursului compensatoriu ar putea fi anulată în curând. 175 de parlamentari au primit scrisoarea în care li se cere să stopeze eliberarea deţinuţilor pe baza recursului compensatoriu. La sfârșitul lunii august, prim procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui, Sorin Armeanu, a anunțat că autorul celor două crime este un tânăr din aceeaşi localitatea cu victimele, cunoscut cu antecedente penale. ”Principalul suspect este un tânăr de 24 de ani, recidivist, care a acţionat în scop de jaf. Victimele aveau o gospodărie frumoasă, o casă cu zece camere. Individul a acţionat cu scopul de a sustrage bunuri, moment în care a fost surprins de victime. Le-a ucis cu lovituri de cuţit pe amândouă”, a precizat prim-procurorul, citat de Adevărul. Potrivit sursei citate, soţii Elena şi Neculai Coşeru, cu vârste de 82 şi 86 de ani, erau cunoscuţi ca fiind printre cei mai gospodari oameni din sat, iar situaţia lor materială a fost o ţintă pentru hoţi, care au profitat de vârsta lor înaintată şi imposibilitatea de a se apăra. Cei doi au fost găsiţi fără viaţă de femeia care îi ajuta cu treburile în gospodărie. Când a ajuns la locuinţa celor doi octogenari, menajera a suferit un şoc: bătrânul de 86 de ani era căzut în curte, înjunghiat, cu multiple leziuni la faţă, iar soţia sa era căzută în holul locuinţei, cu corpul plin de leziuni. Citește integral scrisoarea Mariei Dumitru, fiica soților Coșeru, adresată parlamentarilor are au votat legea 169/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. ”Domnule parlamentar, Aţi votat în data de 9 mai 2017 DA pentru legea recursului compensatoriu (Lege 169/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal), în baza căreia au fost eliberaţi până acum 21.000 de infractori. Unul dintre aceştia, eliberat la sfârşitul lunii martie, a intrat în noaptea din 21 spre 22 august 2019 în scop de jaf în curtea şi casa părinţilor mei – Neculai (86 de ani) şi Elena Coşer (82 de ani, handicap grad 1), doi bătrâni fără apărare şi i-a ucis cu sălbăticie, cu mai multe lovituri de cuţit şi obiecte contondente. Cei care se ocupă de caz spun că nu au mai văzut până acum asemenea violenţă şi agresivitate. Vă invit sa citiţi dosarul, dacă aveţi acelaşi sânge rece ca atunci când aţi votat DA pentru legea recursului compensatoriu, fără să vă gândiţi la consecinţele reale. Chinul şi durerile prin care au trecut părinţii mei puteau fi schimbate de o secundă. O secundă în care aţi ales altfel. O secundă care le putea salva viaţa. Dacă această lege nu ar fi intrat în vigoare, ucigaşul s-ar fi aflat şi acum în închisoare, părinţii mei s-ar fi bucurat în continuare de bătrâneţea lor, iar eu şi fratele meu, copiii şi nepoţii noştri i-am fi avut în continuare alături de noi, aşa cum ar fi trebuit să fie cursul normal al vieţii, întrun stat care ar trebui sa ne apere de infractori, nu să îi pună în libertate. Când aţi votat DA ştiaţi care este numărul celor care vor fi eliberaţi, știați ce fapte au săvârșit, ce caziere au? V-aţi gândit că mulţi dintre ei vor recidiva? V-aţi întrebat ce mesaj le transmiteți, reducându-le pedeapsa ad-hoc, fără nici un fel de verificare în prealabil? V-ați gândit ca ați semnat poate şi pentru sfârșitul părinților sau copiilor dumneavoastră? De ce trebuie să plătim noi, cetăţenii, pentru lipsa dumneavoastră de interes? Poate că dreptul deţinuţilor trebuie respectat, însă nu cu preţul vieţii tuturor victimelor a căror voce sunt convinsă că o reprezint. Și vă întreb: dreptul la viaţă al părinţilor mei şi al celorlalte victime cine l-a apărat? Vă consider părtaş la această dublă crimă şi sper ca această vină să vă urmărească până la sfârşitul vieţii, aşa cum durerea de a-mi pierde părinţii în cel mai crud mod cu putinţă va fi cu mine pentru totdeauna. Nu există noapte în care să nu mă gândesc la suferința fizică și mentală din ultimele lor minute. Nu mai pot schimba cele întâmplate, dar fac un apel la dumneavoastră: dacă mai aveţi măcar o fărâmă de umanitate şi înţelegeţi rolul şi responsabilitatea pe care le aveţi ca parlamentar, şi anume acela de a aproba legi care să ne permită nouă, copiilor şi părinţilor noştri, cetăţenilor acestei ţări, să trăim în siguranţă în România, ABROGAȚI în cel mai scurt timp legea recursului compensatoriu, care a distrus deja nenumărate vieţi. Cu multă durere şi revoltă in suflet,

