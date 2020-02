Se dau bani de la stat pentru maşini, electrocasnice şi modernizări de locuinţe. Ce condiţii trebuie îndeplinite

Iată cum arată fiecare program în parte şi care sunt noutăţile pentru 2020.

Programul Rabla Clasic de anul acesta va aduce o creștere a cuantumului ecobonusului la 2.500 de lei, pentru cei care vor să achiziționeze o mașină mai puțin poluantă, iar cei care își cumpără o mașină nouă vor putea primi un ecobonus de 1.000 de lei. Pe de altă parte, cantumul primei de casare rămâne la pragul stabilit anul trecut, respectiv 6.500 de lei.

Ca o noutate, anul acesta beneficiarii programului vor putea să-și cumpere și motociclete noi. Prima de casare va fi în valoare de 3.500 de lei. Important de ştiut este faptul că cei care vor să-şi cumpere o motocicletă nouă prin Programul Rabla Clasic 2020, trebuie să dea la casat tot o mașină veche.

Programul Rabla Plus 2020 vine și el cu două aspecte diferite față de anul trecut. Mai exact, mașina electrică sau hibridă cumpărată prin Programul Rabla Plus nu va putea fi vândută timp de un an de zile de la achiziționare, iar cei car vor să cumpere motociclete electrice o vor putea face accesând acest program.

Ecotichetele pentru achizițioarea de mașini noi vor fi diferite, în funcție de tipul de autovehicul cumpărat, respectiv 20.000 de lei pentru o mașină nouă electrică hibridă sau 45.000 de lei pentru mașinile pur electrice. De cealaltă parte, pentru achiziționarea de motociclete electrice, statul va oferi maximum 3.500 de lei.

Important de reținut este că Programul Rabla Plus nu presupune neapărat casarea unei mașini poluante pentru cumpărarea uneia noi, mai puțin poluante. Totuși, cei care vor face acest lucru vor putea cumula prima de casare cu un ecotichet.

Programul Rabla pentru electrocasnice se desfăşoară în aceleași condiții ca şi anul trecut. Românii pot scăpa de electrocasnicele vechi, consumatoare mari de energie, și pot obține un voucher pe care să îl folosească la cumpărarea altora noi. Doar unele electrocasnice vechi pot fi înlocuite cu altele noi, prin acest program. Vorbim aici de televizoare, mașini de spălat vase și aparate de aer condiționat portabile.

Programul Casa Eficientă Energetic. Statul român ar putea oferi până la 15.000 de euro celor care vor să-și îmbunătățească locuințele din punct de vedere energetic. Acest program ar putea debuta pentru prima dată anul acesta.

Programul Casa Eficientă Energetic ar urma să finanțeze sisteme de încălzire, iluminat ecologic și sisteme de izolație termică. Trebuie precizat că acesta nu se adresează numai persoanelor fizice, ci și instituțiilor publice, care la rândul lor ar putea accesa fonduri pentru achiziționarea de echipamente eficiente energetic, potrivit avocatnet.ro.