Se lansează cea mai puternică rachetă din lume

Falcon Heavy, cea mai puternică rachetă din lume, a companiei SpaceX, deținută de miliardarul Elon Musk, va fi lansată marţi, la ora 6.30 GMT, de la Centrul spațial Kennedy din Florida, SUA, potrivit space.com, conform Mediafax. Compania a anunţat pe platforma de micro-blogging Twitter că are la dispoziţie o fereastră de lansare de trei ore.



Racheta are ca misiune să plaseze pe orbită 24 de sateliţi, inclusiv de la NASA, de la The National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), The Planetary Society şi mai multe universităţi. Aceasta va fi prima lansare pe timp de noapte a rachetei Falcon Heavy şi prima care are ca scop plasarea de sateliţi pe orbită. De asemenea, este a treia lansare a rachetei de la conceperea sa, informează stiripesurse.ro.



În aprilie, Falcon Heavy a fost lansată cu succes pentru prima cursă comercială. Atunci a dus în spaţiu un satelit de comunicaţii pentru compania de telecomunicaţii Arabsat, cu sediul în Arabia Saudită, folosit pentru servicii de internet şi televiziune în Africa, Europa şi Orientul Mijlociu.



Cursa din aprilie a fost un pas important pentru compania SpaceX, aflată în concurenţă pe acest domeniu al zborurilor spaţiale comerciale cu Blue Origin, deţinută de Jeff Bezos, şi un joint venture între Boeing şi Lockheed, United Launch Alliance. Scopul cel mai mare este obținerea de contracte cu Armata SUA, care valorează miliarde de dolari, potrivit stiripesurse.ro.

Forțele aeriene americane au încheiat o înțelegere cu SpaceX în 2018, pentru a lansa un satelit militar în valoare de 130 de milioane de dolari, iar, în februarie, au fost programate alte trei misiuni, în valoare de 297 de milioane de dolari.



SpaceX și Boeing Co vor să se implice și în transportul de astronauți americani în spațiu, după ce, în urmă cu aproape zece ani, programul navetelor spațiale al NASA a fost închis. În afară de racheta Falcon Heavy, SpaceX a dezvoltat și capsula Dragon, care a avut zborul de testare în martie și va fi folosită pentru transportul de pasageri în spațiu în iulie. Zborul de testare al capsulei Starliner de la Boeing este programat în august, cu ajutorul une rachete Atlas a United Launch Alliance, informează stiripesurse.ro.



Compania SpaceX, cunoscută și ca Space Exploration Technologies Corp, a fost înființată în 2002 de Elon Musk, cofondator al producătorului de mașini electrice Tesla Inc.