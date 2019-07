Se schimbă vârsta de pensionare. La câţi ani se va ieşi la pensie

Astfel, politistii si militarii care au indeplinit varsta standard de pensionare vor putea de acum inainte sa isi prelungeasca activitatea cu o perioada intre 3 si 5 ani.

Cei care sunt eligibili pentru aceasta facilitate sunt militarii si politistii care au implinit varsta standard de pensionare pentru limita de varsta, si au o vechime efectiva de cel putin 25 de ani, din care cel putin 15 reprezinta vechimea in serviciu.

"Militarii, politistii si functionarii publici cu statut special care au implinit varsta standard de pensionare prevazuta de prezenta lege pot fi mentinuti in activitate, la cerere, dupa implinirea acestei varste, daca starea de sanatate le permite rezolvarea in bune conditii a atributiilor ce le revin, urmand ca pentru fiecare an sa primeasca un sport de 2% la salariul lunar brut", a declarat senatorul PSD Tit-Liviu Brailoiu, initiatorul proiectului.

In plus, aceeasi lege mai prevede faptul ca, de acum inainte, reducerea varstei standard de pensionare nu poate fi mai mare de 13 ani.

Astfel, politistii si militarii nu vor mai putea iesi la pensie inainte de 50 de ani.

Totodata, cuantumul pensiilor militare de stat se actualizeaza ori de cate ori se majoreaza solda de grad/salariul gradului profesional si/sau solda de functie/salariul de functie al militarilor, politistilor si functionarilor publici cu statut special, in procentele stabilite in lege si in functie de vechimea valorificata prin ultima decizie de pensie.