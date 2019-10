Se strică vremea. ANM a emis o alertă COD GALBEN pentru multe judeţe. Avertisment şi pentru şoferi

COD GALBEN

Valabil de la : 20-10-2019 ora 8:15 până la : 20-10-2019 ora 11:00



In zona : Județul Suceava: Vatra Dornei, Șaru Dornei, Dorna Candrenilor, Dorna-Arini, Iacobeni, Panaci, Poiana Stampei, Coșna;



Se vor semnala : Ceață care reduce vizibilitatea sub 200 m, izolat sub 50 m.

COD GALBEN

Valabil de la : 20-10-2019 ora 8:00 până la : 20-10-2019 ora 12:00



In zona : Județul Bacău: zona joasă;

Județul Botoşani;

Județul Galaţi;

Județul Neamţ: zona joasă;

Județul Vrancea: zona joasă;

Județul Iaşi;

Județul Vaslui;



Se vor semnala : Ceață care va reduce vizibilitatea local sub 200 m, izolat sub 50 m.

Fenomene asociate : Burniță.

Centrul Infotrafic a anunţă că, duminică dimineaţă, pe întreaga autostradă A2 Bucureşti - Constanţa, traficul rutier se desfăşoară în condiţii de ceaţă densă, vizibilitatea fiind, pe alocuri, sub 50 de metri.De asemenea, tot în condiţii de vizibilitatea redusă sub 50 de metri se circulă şi pe întreg tronsonul kilometric al autostrăzii A4 Ovidiu – Agigea.

Potrivitpoliţiştilor, pe timp de ceaţă, în afară de reducerea vitezei, mărirea distanţei în mers şi folosirea corespunzătoare a luminilor, în ceea ce priveşte autostrăzile trebuie respectate şi alte reguli specifice:

- nu opriţi pe benzile de circulaţie şi pe banda de urgenţă!

- în cazul unei pene sau defecţiuni tehnice, porniţi luminile de avarie, echipaţi-vă cu vesta reflectorizantă, scoateţi pasagerii din autovehicul în afara părţii carosabile şi amplasaţi triunghiurile reflectorizante, unul după celălalt, la distanţe mai mari!