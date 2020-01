Se vinde Dinamo! Asta da afacere: cine sunt şeicii miliardari care vor să dea lovitura în Liga 1

Anamaria Prodan (47 de ani) a dezvăluit la GSP Live că Dinamo ar urma să ajungă pe mâinile unui fond de investiții străin, condus de familia regală din Emiratele Arabe Unite.

"Pe 29 noiembrie, un club din Championship, Charlton, a fost cumpărat de un fond de investiții care are peste 60 de firme în toată lumea. E o chestiune de negocieri. Ei doreau să investească la Dinamo. În toată nebunia asta de a cumpăra clubul Dinamo, ei au cumpărat Charlton cu 65 de milioane de euro. Erau asociați cu Claudiu Florică. Am stat de vorbă inclusiv cu Negoiță. Noi am adus ceva concret, era vorba de scrisoarea fondului de investiții, cei de acolo spuneau că voiau să cumpere clubul. Vorbim de familia regală din Emirate, care vrea să facă performanță la Dinamo", a spus Anamaria Prodan.

"Eu am vorbit cu Claduiu Florică și i-am zis că, din tot fotbalul românesc, Dinamo merită acest lucru. La Dinamo trebuie schimbat tot, trebuie scos răul din rădăcină. De ce să dăm vina pe Ionuț Negoiță? El nu era obligat să știe fotbal, era investitor. Negoiță a spus ce avea de spus. S-a tot negociat, dar s-au împiedicat de câteva lucruri. El trebuia să respecte cerințele fondului de investiții. Vrea să vândă în condițiile lui. Acum totul e oficial. Negoiță a primit o hârtie aseară. Eu nu cred că n-o să se întâmple această afacere", a mai spus Anamaria Prodan.

Claudiu Florică este un controversat om de afaceri, trimis în judecată de către DNA în dosarul Microsoft pentru spălare de bani. A mai negociat cu Ionuț Negoiță și pe parcursul anului trecut, însă de fiecare dată tranzacția a căzut.