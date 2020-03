Sebastian Dobrincu, milionarul român din Los Angeles. Povestea de succes a tânărului de 21 de ani, cum a făcut primii bani VIDEO

Povestea de succes a lui Sebastian Dobrincu este una inspiraţională şi motivaţională în acelaşi timp. Recent, el şi-a dezvăluit povestea şi o parte a personalităţii sale într-un interviu relaxant acordat pe canalul de Youtube al celor de la HaiHui in doi.

"Sebastian Dobrincu este puştiul ăla de 21 de ani, care la 17 ani şi-a luat ghiozdanul în spate şi a plecat în New York, ca să îşi construiască propria companie. Sunt antreprenor şi muzician, asta scrie în fişa postului meu. Am tot auto-învăţat programare când aveam 8-9 ani şi am tot avut diverse job-uri. Primul job la birou l-am avut pe la 12-13 ani. A fost o experienţă, pentru că nimeni de la birou nu ştia că sunt minor", povesteşte Sebastian Dobrincu.

"La 17 ani, cu banii adunaţi şi după ce am fost exmatriculat din liceu - tocmai fiindcă petreceam prea mult timp la birou, iar conducerea şcolii nu a vrut să înţeleagă acest lucru - am plecat în New York, unde am început să caut investitori şi lucrurile au funcţionat. Compania a crescut, iar acum trăiesc în Los Angeles, mulţumit şi fericit. De patru ani sunt CEO şi condator al Storyheap, care e o companie de social media, analytics şi reporting", mai spune tânărul milionar.

Storyheap a avut un succes rapid încă de la lansare și a ajuns să aibă clienți precum Selena Gomez sau Justin Bieber.

