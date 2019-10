Articol publicat in: Politica

Şefa demisă de la Tarom: Răzvan Cuc mi-a cerut să ţin avioane la sol în ziua moţiunii de cenzură. Reacţia ministrului

Autor: Ionela Marcu Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Mădălina Mezei, directorul demis de la TAROM, a declarat pentru Hotnews.ro că Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, i-a cerut să țină la sol mai multe aeronave Tarom în ziua moțiunii de cenzură. Ministrul resinge acuzaţiile. Mădălina Mezei a declarat că Răzvan Cuc i-ar fi cerut să țină la sol aeronavele care făceau curse interne spre București, astfel încât unii deputați și senatori să nu mai ajungă la Parlament în ziua moțiunii de cenzură. „Este adevărat. Mi-a cerut să țin avioanele la sol. Mi-a zis să nu vină lumea la moțiune, să inventez probleme tehnice”, a declarat pentru HotNews.ro Mădălina Mezei. Consiliul de Administrație al TAROM a decis marți seara revocarea Mădălinei Mezei din funcția de CEO al TAROM, după ce aceasta a fost numită în funcție în luna iunie. „Nici nu știu cum au făcut. Am fost șocată marți seara când m-a sunat președintele CA să mă anunțe că voi fi destituită din funcție”, a precizat Mădălina Mezei. Răzvan Cuc spune că revocarea Mădălinei Mezei nu are legătură cu moţiunea de cenzură, ci cu neîndeplinirea obiectivelor contractuale. "Nu înţeleg supărarea unor directori de Companii care atunci când nu îşi îndeplinesc obiectivele pe care şi le-au asumat, la preluarea mandatului, vin acum şi se dau victime. Doamna Mezei trebuia să-şi asume întârzierile manageriale trasate de către CA. Trebuia să facă restructurarea TAROM, trebuia să fie livrat deja primul avion ATR, trebuia să nu încerce să facă anumite jocuri în favoarea unor grupuri din Companie. Se pare că fosta doamnă director general TAROM nu a înţeles că, dacă nu face treabă, va sta cu mandatul pe masa Consiliului de Administraţie. Minciunile pe care le aruncă acum pe piaţă, crezând că cineva ar putea să-i securizeze poziţia de director general, nu au nicio acoperire. Dacă cineva i-ar fi cerut aşa ceva, ar fi trebuit să iasă public, atunci, şi să spună lucrurilor pe nume. Ori, doamna a aşteptat până acum momentul oportun pentru ea, crezând că va deveni o victimă a cuiva şi va reuşi să rămână în funcţie cu sprijinul ştiut numai de ea. Înțeleg că nu a avut nimic împotrivă cu revocarea și că așa cum a venit, așa pleacă. Să-și caute acum o altă scuză, mi se pare lipsit de substanță. Probabil că a căzut victima grupurilor de pile și relații din Companie", a scris Răzvan Cuc joi, pe Facebook. El a adăugat, totodată, că la TAROM trebuie luate decizii manageriale în interesul companiei nu după un 'ok' care vine din partea apropiaţilor. "Nu mă războiesc cu doamna Mezei, dar cred că nu a înțeles ceva din funcția pe care a deținut-o. Funcția de director general al Tarom nu se compară cu cea de șef de reprezentanța de la Bruxelles, unde făcea rezervări de bilete sau protocol pentru prietenii care veneau în vizită. Aici trebuie luate decizii manageriale în interesul Companiei, nu să stai și să aștepți după un “ok” care vine din partea apropiaților. În consecință, doamna Mezei, întoarceți-vă acolo unde știți cel mai bine activitatea: la ticketing și protocol", a mai spus Răzvan Cuc. loading...

