Şefa TVR, prima reacţie în scandalul în care i se cere demisia: "Ilegal e un cuvânt... nimic nu e ilegal"

"Când am ajuns în TVR, toate deciziile se luau pe bază de folclor şi pe bază de uzanţe între colegi, nu pe bază de proceduri. Am găsit o lipsă de cultură organizaţională, ceva şocant pentru cea mai mare organizaţie media din România. Am găsit o resursă umană mult prea desconsiderată şi deprofesionalizată, care trecuse, în 2012, printr-un proces de restructurare extrem de dur, care a afectat mulţi angajaţi. Ulterior, aceştia au dat în judecată TVR şi au câştigat, ceea ce a afectat financiar profund Societatea Română de Televiziune (SRTv). Am găsit grupuri mici, gălăgioase, care în numele TVR îşi doreau, de fapt, privilegii personale. Am găsit şi o lipsă totală de investiţii: echipamentele sunt de-o seamă cu mine, din 1968", spune Doina Gradea, în interviul pentru Adevărul.

"Am reuşit să-mi fac o echipă şi să muncim în echipă, ceea ce nu se obişnuia înainte. Este o atmosferă normală, aş putea spune. Practic, în primele şase luni de mandat de director interimar multe lucruri nu poţi face, eşti limitat de lege şi e firesc. Abia de când a existat Consiliul de Administraţie (CA), de la sfârşitul lui martie 2018, am putut face investiţii. În cei doi ani de mandat s-au făcut cele mai mari investiţii din istoria televiziunii publice. Am realizat trecerea la HD pentru cele două canale principale. Avem un nou model de management – lucrăm pe bază de proceduri, care sunt obligatorii într-o instituţie publică. Formând această echipă de management, am reuşit să avem obiective pe care ni le asumăm faţă de CA şi pe care le transmitem şi Parlamentului. Am reuşit să avem profit, ceea ce în TVR nu s-a mai întâmplat. Sunt trei ani la rând în care avem profit şi nu pierderile cu care eram obişnuiţi. Am reuşit recuperarea frecvenţei naţionale în Republica Moldova. Pe baza unui studiu amplu de cercetare, care nu s-a mai făcut în televiziunea publică, am reuşit să avem o identitate clară a canalelor TVR 1 şi TVR 2. De asemenea, când am venit, orice emisiune intra pe post fără un format. Lucrăm în televiziune, în această meserie există biblii de producţie, există formate. Aici nu erau, astăzi sunt. Poate părea puţin, dar vă asigur că este foarte mult în termeni de management. Înainte de toate eu sunt manager, asta ştiu să fac. Nu sunt toate lucrurile pe care le-am făcut, sunt multe, n-avem timp. Astea sunt cele mai importante astăzi, când nu suntem la final de mandat, mai avem timp să mai facem şi altele", a mai afirmat şefa TVR.

Reacţie la rapoartele Curţii de Conturi

Întrebată de rapoartele Curţii de Conturi, care sesizau mai multe neregului, Doina Gradea a răspuns: "Tot timpul au fost rapoarte ale Curţii de Conturi. Şi astăzi trebuie să recuperăm un prejudiciu destul de mare din 2012. Nimeni nu mai vorbeşte despre acest lucru. Curtea de Conturi verifică modul în care sunt folosiţi banii, se asigură că se respectă cadrul legal. Schimbându-se, în 2017, sursa de finanţare a TVR, auditul Curţii de Conturi s-a extins la aproape 95% din totalul de fonduri. Practic, 95% din bugetul total al TVR e din fonduri publice, restul din publicitate. De asta este un control extins, nu e nimic rău, e foarte bine. E o formă foarte serioasă de control, de verificare a cheltuirii banului public şi aşa şi trebuie să fie. Orice leu folosit din banul public trebuie să fie justificat. De aceea e mai mult decât binevenit controlul Curţii de Conturi, iar noi ţinem cont de tot ce ne spun dânşii. Nu e niciun fel de problemă, avem o relaţie instituţională foarte bună cu dânşii".

Înte-unul din rapoarte se arată că TVR a încasat ilegal 1,5 milioane de lei de la stat pentru Cerbul de Aur. Iniţial, cheltuielile au fost acoperite din surse proprii, ulterior, TVR a solicitat recuperarea sumei de la bugetul statului. "Ilegal e un cuvânt... nu e nimic ilegal. E contestată şi această măsură şi acolo am explicat destul de clar. Care este întrebarea dumneavoastră?", a mai spus Doina Gradea.