Şerban Huidu, atac sub centură la adresa Irinei Rimes. Incredibil ce spune prezentatorul TV despre cântăreaţă

"Nu știu dacă e doar obsesia mea, dar nu mai suport piese muzicale pline de versuri neînțelese, inefabile și cântate de "înțelepți" di pesti Prut". Am difuzat, în urmă cu mulți ani, pentru prima dată în România la un post de radio important, Carla's Dreams. Acum pe toate posturile sunt motani fără voce (The Motans, n. red.), Irine (Irina Rimes, n. red.) închipuite și care urăsc bărbații, Stam (Mark Stam, n.red.) ala de dracu' îl înțelege. Bre, gata, ce e mult strică. Iar voi sunteți în exces. Marile case de producție muzicală se ghidează după ce le cer căcăcioșii de la radio. Fără să înțeleagă că e exact pe dos. Cel mai bun exemplu îl aveți aici: eu am avut curaj să difuzez Carla's Dreams când nimeni nu dădea doi bani pe ei", a scris Șerban Huidu pe rețelele de socializare.

