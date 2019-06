Decizii în coaliţia PSD-ALDE: Sesiune extraordinară în Parlament, vot prin corespondenţă şi comisie de ancheta a europarlamentarelor

Sesiune extraordinară a Parlamentului de la 1 iulie şi înfiinţarea unei comisii ''pentru fraudele de la votul de la alegerile europarlamentare din data de 26 mai'' au fost două dintre subiectele discutate în şedinţa coaliţiei de guvernare, a menţionat luni premierul Viorica Dăncilă.

"Am avut o şedinţă de coaliţie unde am abordat trei teme principale. Prima a fost referitoare la înfiinţarea unei comisii pentru fraudele la votul de la alegerile europarlamentare din data de 26 mai, am văzut că au apărut foarte multe sesizări în spaţiul public şi considerăm că este necesară o comisie la nivel de Parlament care să analizeze aceste sesizări, pentru că avem o datorie faţă de populaţie pentru aflarea adevărului. Al doilea subiect a fost cel legat de referendum, după cum ştiţi, s-a înfiinţat o comisie la nivelul Parlamentului unde căutăm soluţii, astfel încât votul din Diaspora să fie un vot al tuturor cetăţenilor, alegeri la care să participe toţi cetăţenii din Diaspora. Alianţa PSD-ALDE merge pe două posibilităţi, una - votul anticipat prelungit şi cealaltă - votul prin corespondenţă", a spus Dăncilă la Palatul Parlamentului, după şedinţa coaliţiei de guvernare.

Ea a adăugat că al treilea subiect discutat a fost o sesiune extraordinară a Parlamentului, începând cu 1 iulie, "pentru a duce la bun sfârşit proiectele pe care le începem săptămâna aceasta".

Camera Deputaților și Senatului se vor reuni într-o sesiunea extraordinară în perioada 1-5 iulie, a anunţat premierul Viorica Dăncilă

Vor intra la vot:

Conducerea BNR

membrii Consiliului Fiscal

Avocatul Poporului

Comisia de anchetă privind alegerile europarlamentare

În ceea ce priveşte Avocatul Poporului, liderii coaliției de guvernare s-au întâlnit, luni, la Parlament, pentru a pune la cale strategia pentru perioada următoare. Un prim subiect de discuție a fost postul de Avocat al Poporului, care va deveni vacant în curând.

Conform surselor noastre, PSD a cedat în fața ALDE, iar oamenii lui Călin Popescu Tăriceanu vor veni cu o propunere pentru acest post. Tăriceanu trebuie să decidă dacă îl păstrează pe Victor Ciorbea în funcție sau nu.

De asemenea, s-a convenit ca în Comisia de Cod Electoral să se lucreze la un draft, dar acesta ar urma să fie votat în toamnă, nu într-o sesiune extraordinară care ar fi urmat să aibă loc săptămâna viitoare.

Viorica Dăncilă a făcut precizări în urmă cu puțin timp cu privire la problemele apărute la alegerile europarlamentare, dar și cu privire la votul prin corespondență. "Va fi înființată o comisie cu privire la fraudele la votul de la alegerile europarlamentare din data de 26 mai. Am văzut că au apărut foarte multe sesizări în spațiul public și considerăm că este necesară o comisie la nivel de Parlament care să analizeze aceste sesizări pentru că avem o datorie față de populație, pentru aflarea adevărului”, a precizat Viorica Dăncilă în cadrul unei declarații de presă.