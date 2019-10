Sf. DUMITRU 2019. Ce înseamnă dacă PLOUĂ sau NINGE în această zi. Tradiţii şi obiceiuri de Sfântul Dumitru

Sf. DUMITRU 2019. În ziua Sfântului Dumitru se încheie "vara pastorilor", începută la Sfântul Gheorghe (23 aprilie). Teoretic, odată cu aceasta sărbătoare, iarna începe sa își intre in drepturi si este "descuiata", iar ciobanii coboară oile de la munte.

Sfântul Dumitru este perceput in popor ca fiind dăruit de la Dumnezeu cu puteri vindecătoare, dar si cu puteri asupra naturii, el fiind cel care desfrunzește pădurile, usucă plantele si ii aduna pe toți laolaltă la Focul lui Samediu. El este considerat a fi patronul pastorilor si a toamnei.

Nu rupeți florile care au rămas neculese in grădini daca sunt încă "in fire" si neofilite. In tradiția populara, frumusețea lor este înspre alinarea sufletelor celor morți.

Multe din superstițiile romanești sunt legate de starea vremii in ziua Sfântului Dumitru. O vreme înnorata de Sfântul Dumitru, cu vânt si ploaie prevestește zapezi grele in iarna care va veni. Iarna va fi in schimb mai blânda daca afara nu va ploua si cerul va fi senin.

SFÂNTUL DUMITRU. De SFÂNTUL DUMITRU sunt aprise focuri, care au rol de purificator şi protector împotriva relelor, a necazurilor şi a fiarelor codrilor. În plus, focul este menit să apere copiii care dansează în jurul lor sau sar peste el. Cei tineri sar peste foc, chiuie şi joacă, în speranţa că se vor căsători în curând.



În ziua de SFÂNTUL DUMITRU femeile trebuie să împartă copiilor fructe uscate, mere, nuci, covrigi şi, în unele zone, se împarte pentru sufletul celor morţi grâu fiert în lapte, scrie Garbo.ro.



De sărbătoarea SFÂNTULUI DUMITRU, în unele sate româneşti, se obişnuieşte tăierea coamei cailo tineri, sub trei ani, pentru ca aceasta să crească frumos. În Bucovina, semănarea usturoiului după sărbătoarea de Sfântul Dumitru este considerat de rău augur prin care atragi necazurile asupra tale.



În tradiţia populară, sărbătoarea SFÂNTULUI DUMITRU marchează sfârşitul verii pastorale, fiind numită şi Sâmedru sau Ziua Soroacelor, pentru că în această zi se rezolvau şi se lichidau toate socotelile, chiriile, împrumuturile, slujbele sezoniere şi alte înţelegeri încheiate cu şase luni în urmă, la Sangiorz (23 aprilie) şi se încheiau noi învoieli, scrie boncafe.ro.



SFÂNTUL DUMITRU este considerat si patronul pastorilor. Este ziua in care ciobanii afla cum va fi iarna. Acestia isi aseaza cojocul in mijlocul oilor si asteapta sa vada ce oaie se va aseza pe el. Daca se va culca o oaie neagra, iarna va fi buna, iar daca se va culca o oaie alba, iarna va fi aspra. Un alt mod de a afla cum va fi iarna, este sa urmaresti mersul oilor in dimineata sarbatorii SFÂNTULUI DUMITRU. Daca dimineata se va trezi intai o oaie alba si va pleca inspre sud, iarna va fi grea; daca se va trezi o oaie neagra si va pleca spre nord, iarna va fi usoara.

Sfântul Dumitru. Sărbătoarea Sfântului Dumitru este asociată cu moartea naturii, cu sosirea iernii și a frigului.

Sfântul Dumitru 2019. Conform datinei, Sfântul Dumitru este omologul Sfântului Gheorghe și de asemenea, Sfântul Dumitru este patronul păstorilor și garantul soroacelor.

Sfântul Dumitru. La Sfânt Dumitru căldura intră în pământ și gerilă începe să-și arate colții. Dacă Sfântul Gheorghe are grijă ca la ziua lui să fie codrul înverzit, Sfântul Dumitru are grijă să-l facă negru, adică să-l desfrunzească.

Sfântul Dumitru. Ziua Sfântului Dumitru este o zi a soroacelor pentru slujbe, se împarte mâncare si se slobod sărindarele. Femeile duc mâncarea la biserică și dau de pomană celor trecuți în neființă.

Sfântul Dumitru.Un alt obicei al zilei de Sfântul Dumitru se întâlnește în Dobrogea. Mai mulți flăcăi se întrunesc la o casă, de unde pornesc apoi prin sat cântând din fluiere și cavale, între ei se află și un fecior îmbrăcat ca o cadâncă, astfel capătă bacșișuri. Obiceiul se mai numește și “datina Saiegiilor”.

Sfântul Dumitru. Tot în această zi sfântă , de Sfântul Dumitru, se tunde coama cailor până la trei ani, ca să aibă păr frumos.

Sfântul Dumitru. Se mai spune, în tradiția românească, că cei care vor păzi cu sfințenie această sărbătoare, de Sfânt Dumitru, vor fi feriți de boli sau lovituri.

Sfântul Dumitru 2019. La Sâmedru, se zice din bătrâni, că oamenii morți (în morminte) se fac muroni, vârcolaci, strigoni și, ieșind din pământ, nepăciuiesc pe cei vii.

Sfântul Dumitru 2019. De sărbătoarea Sfântului Dumitru, sau Sâmedru, există și superstiții legate de vreme și de iarna ce va urma, dintre care:

Sfântul Dumitru 2019. Cum e ziua de Sâmedru, așa va fi toată iarna;

Sfântul Dumitru 2019. Dacă la Sâmedru e vremea aspră, va fi iarna bună, iar alții zic că că de va fi la Sumedru vremea bună, toamna va fi lungă și frumoasă;

Sfântul Dumitru 2019. Dacă în noaptea Sfântului Dumitru e lună plină și cerul e senin, iarna va fi bună, iar dacă e lună plină și cerul e acoperit de nori, dacă plouă sau ninge, iarna va fi aspră, cu zăpezi grele;

Sfântul Dumitru. Dacă la Sâmedru e lună nouă, iarna se începe curând și se termină repede, iar dacă e lună plină, iarna se începe curând și se termină târziu;

Sfântul Dumitru. În noaptea de Sâmedru ciobanii pândesc unde dorm oile și, dacă dimineața se va scula întâi o oaie albă și va pleca în jos, iarna va fi grea; dacă se va scula o oaie neagră și va pleca în sus, iarna va fi ușoară.

Sfântul Dumitru. Zilele Sfinților Dumitru sunt ultimele sărbători importante ale toamnei, sărbători care, după superstiții pastorale, marchează începutul iernii.