SFÂNTA PARASCHEVA 2019. Trenurile spre şi dinspre Iaşi vor fi suplimentate începând de joi

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net SFÂNTA PARASCHEVA 2019. Trenurile spre şi dinspre Iaşi au fost suplimentate, începând de joi şi până pe 17 octombrie, pentru pelerinii care vor să ajungă şi să se roage la moaştele Sfintei Parascheva. Foto: viatalibera.ro CUVIOASA PARASCHEVA 2019. CFR Călători informează că în perioada 10-17 octombrie, pentru pasagerii care doresc să călătorească spre/dinspre Iaşi cu ocazia Sărbătorii Sfintei Parascheva, capacitatea de transport către această destinaţie va fi suplimentată, scrie news.ro. Astfel, vor circula suplimentar mai multe trenuri. În perioada 11/12- 14/15 octombrie, va circula trenul IR 1653/ IR 1969 Bucureşti Nord (plecare 21:35) - Paşcani - Vatra Dornei Băi h (sosire 07:10), cu vagoane directe către Iaşi (sosire 04:52). În perioada 11/12- 14/15 octombrie, va circula trenul IR 1754/ IR 1969 Suceava Nord (plecare 12:40) - Paşcani - Bucureşti Nord (sosire 19:35), cu vagoane directe de la Iaşi (plecare 12:16). Citeşte şi O tânără a fost părăsită de iubit pentru o altă femeie. Ce s-a întâmplat după ce s-a rugat la moaştele Sfintei Parascheva În plus, se vor suplimenta cu vagoane, în limita parcului de vagoane tehnic disponibil, trenurile care asigură legătura feroviară între principalele oraşe ale ţării şi municipiul Iaşi. CFR Călători recomandă pasagerilor să îşi programeze din timp călătoria, să folosească toate trenurile puse la dispoziţie din graficul unei zile de circulaţie şi să îşi cumpere cu anticipaţie legitimaţiile de călătorie, utilizând toate canalele de distribuţie, pentru a evita situaţiile neplăcute legate de epuizarea locurilor. Legitimaţiile de călătorie pot fi achiziţionate direct de la casele de bilete din gări şi agenţii de voiaj CFR, online de pe www.cfrcalatori.ro, de la automatele de vânzare bilete din staţiile de cale ferată, de la distribuitori autorizaţi (agenţii de turism). loading...

