SFÂNTUL ANDREI 2019. Cum îşi află fetele tinere ursitul. Ce trebuie să facă

Noaptea de Sfântul Andrei este una magică când toate cidăţeniile umblă libere pe pământ. Moroii, strigoii, vârcolacii, spiriduşii pot fi alungaţi sau ţinuţi la distanţa cu usturoi. În această noapte fetele nemăritate îşi pot afla iubitul printr-o practică nu tocmai ortodoxă.

Cum să-ţi afli ursitul de Sfântul Andrei

Sarbatoarea de Sfantul Andrei are multa energie spirituala, numai buna pentru a face farmece de dragoste. Una dintre traditii arată că fetele nemaritate trebuie sa coaca o "Turtica de Andrei" foarte sarata si sa o manance inainte de culcare. Baiatul care îi va apărea în vis şi-i va da apă să bea, acela va fi ursitul fetei.

Daca fata nu stie sa coacă, exista o alta metoda la indemana tuturor pentru a-si afla viitorul bărbat. In Ajunul Sfantului Andrei, chiar la miezul noptii, cu parul despletit si dezbracata pana la brau, intr-o incapere luminata de doua lumanari, fata trebuie sa se aseze intre doua oglinzi asezate una in fata sa, alta in spate. In oglinda din fata trebuia sa isi priveasca chipul. Se spune ca in oglinda din spate se va arata chipul baiatului cu care se va casatori si scene viitoare din viata lor impreuna.

Se întâneşte si in randul farmecelor de dragoste obiceiuri care sa implice usturoiul. Pazitul usturoiului este o petrecere nocturna, la care barbatii neinsurati vin cu usturoi si fetele aduc cate trei capatani. Toate se pun intr-o covata pe care o femeie batrana trebuie s-o pazeasca toata noaptea ca sa nu fie furata de strigoi. Dimineata, in curtea casei se incinge o hora, iar in mijlocul ei „este jucata" covata cu usturoi de un flacau.

Apoi usturoiul este impartit la toti participanţii si dus acasa pentru a fi folosit ca medicament sau talisman contra spiritelor. Fetele ascund usturoiul intr-un pat de aluat, iar dupa felul in care incolteste, vor sti daca fac nuntă sau nu.