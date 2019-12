SFÂNTUL NICOLAE 2019. Cadouri care aduc ghinion. Ce să nu le daruieşti niciodată celor dragi

SFÂNTUL NICOLAE 2019. In traditia populara romaneasca, Mos Nicolae este infatisat calare pe un cal alb, purtand o barba alba, bogata, scrie ele.ro. Se spune ca atunci cand Mosul o scutura, peste pamant, cad fulgi de nea. De aceea, se si spune: "Iata, a intinerit mos Nicolae!".

Citeşte şi SFÂNTUL NICOLAE 2019. Tradiţii şi obiceiuri de prima mare sărbătoare a iernii. Ce se spune dacă nu ninge de Moş Niculai

Zapada adusa de mos Nicolae aduce rod bogat in gradini si pe ogoare. De aceea, exista obiceiul sa aducem in casa un bulgare din zapada daruita de Mos Nicolae si sa-l punem intr-un vas. Dupa ce bulgarele se topeste, apa rezultata sa o turnam in glastrele cu flori din casa, pentru ca familia sa petreaca iarna cu bine.

Pentru a avea spor si sanatate, gospodarii aduc in casa lor crengute de mar. Acestea se pun intr-un vas cu apa, iar daca vor inmuguri pana la Anul Nou, inseamna ca toti membrii familiei vor avea mult noroc in anul ce vine.

In Muntenia, in ajunul sarbatorii, fetele se aduna in casa unde este o tanara care vrea sa se casatoreasca si pregatesc placinte. La ora 9 fix, vin baietii din sat. Cu totii petrec in ajunul Sfantului Nicolae si la mare pret sunt placintele aburinde.

Tot traditia populara spune ca, de mos Nicolae, nu trebuie sa oferim celor dragi obiecte ascutite - truse de cosmetica sau obiecte de culoare neagra. Neindicate sunt si fularele sau cravatele. De asemenea, evitati sa le puneti in ghetute persoanelor pe care le pretuiti margele. Toate aceste cadouri aduc ghinion si perturba linistea persoanelor care le primesc.