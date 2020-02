Sfaturi de sezon: 14 modalitati de a evita gripa

1. Spala-te pe maini de fiecare data cand dai mana cu cineva

Insa nu e de-ajuns! Spala-te pe maini cat mai des posibil pentru ca de cate ori atingi bani, balustrada, bara din autobuz, alte persoane... te pricopsesti cu milioane de germeni. Spala-te pe maini cu orice ocazie si vei trimite acesti germeni in canalizare.

2. Nu-ti atinge fata

De fiecare data cand iti atingi nasul si ochii te supui riscului de imbolnavire, deoarece acestea sunt caile cele mai comune prin care germenii nocivi ajung in organism.

3. Du-te la culcare

Ca si cum n-ar fi si asa destul de greu sa prinzi niste ore de somn decente in fiecare noapte, cand simti ca te paste o raceala trebuie sa dormi mai mult. Un organism obosit nu mai are puterea de a lupta cu boala si germenii. Medicii rcomanda intre 8 si 10 ore pe noapte in perioadele cand te simti epuizat.

4. Vaccineaza-te

Daca nu ai facut-o inca, nu e timpul pierdut. Cand apare vaccinul pentru gripa de primavara fa-ti-l din timp.

