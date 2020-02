Scandal amoros în FOTBAL! Şi-a lăsat soţia pentru fosta iubită a unui coleg de echipă. Cine este bomba-sexy care i-a sucit minţile

Riyad Mahrez are o viata agitata si tocmai s-a despartit de sotia sa, Rita Johal, cu care era impreuna de cinci ani, cei doi avand doi copii. Fotbalistul n-a stat prea mult pe bara si de cateva saptamani formeaza un cuplu cu Taylor Ward, un fotomodel in varsta de 22 de ani, care in trecut a avut o relatie cu Sergio Aguero.

Taylor Ward este studentă și este fiica reality-star-ului Real Houuseswives of Cheshire, Dawn Ward, și a lui Ashley Ward, fost jucător la Chelsea.

Riyad Mahrez si fosta sa sotie au avut mai multe certuri in trecut, iar Rita Johal a fost vazuta in compania altor barbati, inclusiv alaturi de Anthony Joshua, dublu campion mondial la categoria grea. Mai mult, in vara anului trecut, femeia a atras atentia altui pugilist, Deontay Wilder.

"Mă plimbam de-a lungul Oxford Street când deodată și-a pus brațele în jurul meu. I-am vorbit cu accentul francez și am schimbat numerele de telefon. Apoi, am aflat că era un jucător de fotbal și a fost ca "Oh, nu, nu vreau această viață!". Nu am vrut să întâlnesc un fotbalist pentru că am crezut că vor fi fete care-l vor cauta să-l vâneze. Am vrut să am o viață liniștită și să-mi fac propriul succes, dar apoi m-a bombardat cu telefoanele și ne-am împrieteni", povestea Rita Johal despre prima întâlnire cu Riyad Mahrez.