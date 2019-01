SIGURANŢA copilului. Sfaturi ESENŢIALE de care TOŢI părinţii ar trebui să ţină cont

Promoveaza siguranta copilului

Cum este mai bine sa previi decat sa vindeci, primul lucru pe care trebuie sa-l faci este sa te asiguri ca ai o casa fara potentiali factori de risc. Dar chiar si asa, copilul se poate catara, poate aluneca, poate deschide geamuri, ferestre etc. De aceea, supravegherea continua este factorul cheie in siguranta copilului.

De asemenea, promoveaza siguranta copilului explicandu-i ce este sigur si ce nu pentru sanatatea lui. NU lasa niciodata de la tine la regulile care tin de siguranta si integritatea copilului.

SIGURANTA copilului in masina

Nu pleca niciodat la drum fara scaunul auto special pentru copii, omologat dupa normele Codului rutier in vigoare.

Citeste intotdeauna instructiunile de instalare a scaunului auto si urmeaza-le intocmai.

NU tine copilul in brate in timpul calatoriei

In primii doi ani de viata, scaunul ar trebui sa fie montat cu spatele la drum.

Nu instala scaunul auto pe scaunul din dreapta soferului, mai ales fara sa dezactivezi airbag-ul.

Nu lasa niciodata copilul singura in masina.

Intotdeauna incuie masina si tine cheile masinii departe de copii.

SIGURANTA copilului. Prevenirea cazaturilor

Nu lasa copilul nesupravegheat in premergator au alte dispozitive de sustinere a acestuia.

Daca tii copilul intr-o scoica sau intr-un leagan, pune-i intotdeauna centurile de siguranta.

Nu amplasa niciodata scoica sau leaganul pe masa, dulap, sau alte tipuri de mobilier.

Nu lasa niciodata copilul singur in pat, canapea sa masa de schimbat. O singura secunda de neatentie poate fi prilej de accidentare.

SIGURANTA copilului. Fumat si incendii

Nu fuma si nu permite fumatul in preajma bebelusului. Nici macar daca se fumeaza in aer liber. Fumul poate intra in haine, par si piele, iar particulele pot dauna sanatatii bebelusului.

Instaleaza dispozitive de alarmare la fum (daca ai casa cu etaj, pune la fiecare etaj sistem de alarma). Schimba bateriile detectoarelor de fum la fiecare 6 luni.

Ai grija sa ai cel putin un extinctor la fiecare etaj al casei.

Daca ai incalzire pe gaze, instaleaza un detector de monoxid de carbon.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.