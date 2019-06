Simona Halep a mai câştigat un premiu. Cea mai frumoasă lovitură a lunii mai îi aparţine VIDEO

Simona Halep s-a impus cu un schimb de mingi cu britanica Johanna Konta, în care s-a aflat în defensivă, încheind cu un passing victorios, la 5-4 şi 30-15, în turul al doilea la Madrid, unde a jucat finala. Halep s-a impus cu 7-5, 6-1 în meciul cu Konta.

Simona Halep a câştigat duelul cu cehoaica Marketa Vondrousova (candidată cu o fază reuşită în turneul de la Roma), americanca Serena Williams (Roma) şi ucraineanca Daiana Iastremska (Strasbourg).

Românca a devenit prima jucătoare care câştigă două ediţii ale anchetei ''WTA Shot of the Month'' în 2019, după ce a ieşit învingătoare şi în luna februarie. Cele mai frumoase lovituri din celelalte luni în circuitul WTA au fost atribuite astfel: ianuarie - Su-wei Hsieh (Taiwan), martie - Kirsten Flipkens (Belgia) şi aprilie - Iga Swiatek (Polonia).

.@Simona_Halep slid into this pass and May's Shot of the Month presented by @Cambridge_FX--> https://t.co/rpR56Ri0o7 pic.twitter.com/ShkA1XZQZ8