SIMONA HALEP - AMANDA ANISIMOVA în turul III la Roland Garros. Simona Halep, faţă în faţă cu coşmarul din 2019

Simona Halep și Amanda Anisimona s-au întâlnit o singură dată, în 2019, tot la Roland Garros. Atunci, americanca s-a impus surprinzător în sferturi, în două seturi, scor 6-2, 6-4.

"Îmi aduc aminte de meciul de anul trecut. Îmi amintesc și că nu am jucat cum am vrut. Voi face câteva schimbări, voi încerca să joc mai bine și să profit de șansele mele", a spus Simona Halep despre Amanda Anisimova.

Serena Williams s-a retras de la Roland Garros 2020

"Mi-au cam tremurat mâinile, n-a fost simplu. Simțeam presiunea de fiecare dată când eram aproape de victorie, simțeam că-mi tremură mâna pe rachetă din ce în ce mai mult. Știam că trebuie să lovesc bine cu reverul în lung de linie și cred că am avut un plan de joc bun. A fost pentru prima oară când joc pe "Philippe Chatrier", a fost incredibil, e o arenă senzațională. Încă nu-mi vine să cred ce rezultat am obținut. Faptul că am ajuns să joc cu Simona Halep era deja incredibil, dar și să trec de ea e nebunesc!", a spus Amanda Anisimova după acea victorie.