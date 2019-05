Simona Halep, anunţ surprinzător. De ce este bine că a fost eliminată rapid la Roma

Simona Halep crede ca eliminarea are si un efect pozitiv: va avea mai mult timp de relaxare inainte de Roland Garros.

Simona Halep, prima reacţie după ELIMINAREA de la ROMA. Ce probleme medicale are şi ce spune despre participarea la ROLAND GARROS 2019

"Nu consider ca este o accidentare grava. Imi voi reveni peste cateva zile. Chiar am spus mai devreme, este si un lucru bun, daca privesti partea pozitiva. Aveam nevoie de cateva zile de relaxare. Ma odihnesc si sper sa am bateriile incarcate pentru Roland Garros", a spus Simona Halep.

Simona Halep a acuzat probleme medicale în setul al treilea al meciului cu Marketa Vondrouseova, scor 6-2, 5-7, 3-6.