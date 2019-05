Simona Halep, ANUNŢ TERIBIL după victoria din primul tur la Madrid Open. "Nu mă simt bine"

Simona Halep dispută primul turneu WTA pe zgură în 2019. Nivelul arătat pe această suprafaţă, dar în sală, în Fed Cup, a fost unul extrem de ridicat, surprinzător chiar şi pentru ea, conform propriilor declaraţii.

Simona Halep - Margarita Gasparian 6-0, 6-4 în primul tur al turneului de la Madrid. Adversară tare în turul al doilea

"A fost un meci bun, primul set a fost rapid, al doilea a fost mai dificil. Mă simt fericită că am câştigat. Nu mă simt bine fizic, dar voi da totul. Am amintiri grozave, sunt fani în tribune, sunt mulţi români şi e o plăcere să joc aici. Am două titluri câştigate şi o finală aici, mă simt bine", a declarat Simona Halep.