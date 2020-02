SIMONA HALEP - ARYNA SABALENKA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT 2. Goană după puncte la WTA Dubai 2020

SIMONA HALEP - ARYNA SABALENKA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT 2. Simona Halep se simte pregătită pentru duelul cu Sabalenka și susține că nu va mai repeta greșelile din meciul de la Adelaide, când sportiva noastră a fost eliminată de jucătoarea din Belarus.

"A fost un meci interesant la Adelaide, dar nu am jucat cel mai bun tenis al meu. Ea a avut niște meciuri în plus și asta a ajutat-o. Mâine va fi altceva, sper să joc mai bine decât la Adelaide și să câștig. Sunt all-in", a anunțat Halep, într-un interviu exclusiv pentru corespondentul Digi Sport la Dubai, Gabriel Morariu.

În timpul meciului cu Jabeur, Halep a avut și ceva probleme medicale la spate și a cerut intervenția fizioterapeutului.

Turneul de la Dubai are premii totale de 2,6 milioane de dolari, iar câştigătoarea turneului va primi un cec de 696.860 de dolari.

Prin calificarea în sferturile de finală, acolo unde o va întâlni pe Aryna Sabalenka, azi de la 18:30, pe Digi Sport 2, Simona Halep are asigurat un câştig de 50.100 dolari americani.

Dacă se va califica în semifinale, actualul număr doi în clasamentul WTA va primi 198.830 dolari.

În 2020, Simona Halep a participat până acum la trei turnee, Adelaide, Australian Open şi Dubai. După primele două contul marii sportive a României s-a mărit cu 744.773 dolari.

”A fost o atmosferă interesantă, ca la un meci de fotbal sau de Fed Cup. Sincer, a fost obositor, dar este plăcut să vezi o astfel de atmosferă la un meci de tenis”, a anunțat Halep, într-un interviu exclusiv pentru corespondentul Digi Sport la Dubai, Gabriel Morariu.

Sportiva noastră se va duela cu Aryna Sabalenka, joi, nu înainte de ora 18:30, într-o partidă care va fi transmisă în direct pe Digi Sport 2, dar și pe digisport.ro, pentru abonații RCS-RDS. De asemenea, meciul poate fi urmărit în aplicaţia Digi Online.

Cristian Tudor Popescu a vorbit și el despre duelul pe care-l va avea Halep în sferturi și a avertizat-o pe Simona, înaintea confruntării cu Sabalenka.

”Sabalenka și joacă bine, nu numai că a bătut-o pe Simona la Adelaide. A început să își mai modereze jocul, nu se mai bazează pe loviturile de măciucă riscante, la linie, a început să joace și momente tactice”, a declarat Cristian Tudor Popescu la Fotbal Club, de la Digi Sport.

După victoria cu Elise Mertens, scor 6-4, 6-3, Aryna Sabalaneka a vorbit despre meciul cu Simona Halep și a dezvăluit schimbarea din jocul ei, care i-a permis s-o învingă pe Simona Halep la Adelaide, în ianuarie 2020, scor 6-4, 6-2.

„Înainte încercam să lovesc mingea cât de tare puteam! Dar de fiecare dată credeam că nu lovesc suficient de tare pentru că Simona îmi returna orice minge. Așa că la meciul de la Adelaide am schimbat tactica. Am încercat să nu mai faca asta. Am vrut să fiu mai relaxată pe teren. Am încercat s-o împing, nu s-o grăbesc.

Simona va returna multe mingi. Acesta e jocul ei. E o jucătore grozavă și o mare luptătoare. Voi încerca să joc punct cu punct. Vreau să rămân în schimburile mai lungi și să nu îmi fie frică de punctele mari”, a spus Sabalenka, potrivit site-ului WTA.

Până acum, Halep și Sabalenka au jucat trei meciuri. Simona s-a impus de două ori, la Shenzen și Cincinnati, în 2018, iar Sabalenka a câștigat la Adelaide în 2020.

