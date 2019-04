SIMONA HALEP CAROLINE GARCIA (ora 14:00) LIVE STREAM VIDEO în al treilea meci din FED CUP FRANTA ROMANIA

SIMONA HALEP CAROLINE GARCIA LIVE STREAM VIDEO FED CUP FRANTA ROMANIA. Simona Halep - Caroline Garcia, meci programat în cadrul celei de-a doua zile a semifinalei FED CUP FRANTA ROMANIA ce se dispută la Rouen, se joacă, duminică, 21 aprilie, cu începere de la ora 14:00. DIGI SPORT şi TELEKOM SPORT transmit, duminică, de la ora 14:00, SIMONA HALEP CAROLINE GARCIA LIVE STREAM VIDEO FED CUP FRANTA ROMANIA.

SIMONA HALEP CAROLINE GARCIA LIVE STREAM VIDEO FED CUP FRANTA ROMANIA. SIMONA HALEP o conduce pe CAROLINE GARCIA cu 5-1. Ultima oară, cele două s-au întâlnit în 2018, în "sferturi" la Montreal, iar românca s-a impus cu 7-5, 6-1. Pe zgură, cele două s-au înfruntat o singură dată, la Roma, în 2018, când Simon Halep a trecut de Caroline Garcia cu 6-2, 6-3. SIMONA HALEP CAROLINE GARCIA, al treilea meci din întâlnirea FRANTA ROMANIA FED CUP, se joacă, duminică, de la ora 14:00, LIVE STREAM VIDEO DIGISPORT TELEKOMSPORT.

SIMONA HALEP CAROLINE GARCIA LIVE STREAM VIDEO FED CUP FRANTA ROMANIA. Îmi doresc tare mult să scriem istorie, împreună cu fetele, pentru că sunt meciuri în echipă. Mi-aş dori tare mult să câştigăm, este visul meu anul acesta, dar este prea departe, mai avem foarte multe meciuri să jucăm partida aceasta, dar sper să se termine cu bine" a spus Simona Halep înainte de partida cu Caroline Garcia. DIGI SPORT şi TELEKOM SPORT transmit, duminică, de la ora 14:00, SIMONA HALEP CAROLINE GARCIA LIVE STREAM VIDEO FED CUP FRANTA ROMANIA.

SIMONA HALEP CAROLINE GARCIA LIVE STREAM VIDEO FED CUP FRANTA ROMANIA. "Pe hârtie, meciul următor va fi cel mai dificil. Probabil că Simona Halep este una dintre cele mai bune jucătoare pe zgură. E numărul 1... Numărul 2 în lume, scuze. A avut o evoluţie foarte bună împotriva Kristinei. Am avut ceva dificultăţi cu ea în trecut, am găsit soluţia o singură dată. Trebuie să joc cel mai bun tenis al meu, să cred că pot să o fac. Am un joc agresiv şi probabil că va fi cea mai puternică armă a mea împotriva ei. Nu face multe greşeli neforţate, se mişcă bine pe teren, e o luptătoare şi e numărul 1... Numărul 2 în lume" , a declarat Caroline Garcia despre meciul cu Simona Halep, programat, duminică, la ora 14:00. DIGI SPORT şi TELEKOM SPORT transmit, duminică, de la ora 14:00, SIMONA HALEP CAROLINE GARCIA LIVE STREAM VIDEO FED CUP FRANTA ROMANIA.

SIMONA HALEP CAROLINE GARCIA LIVE STREAM VIDEO FED CUP FRANTA ROMANIA. Ordinea meciurilor în întâlnirea FRANTA ROMANIA FED CUP

Sâmbătă

Simona Halep (2 WTA) - Kristina Mladenovic (66 WTA) 6-3, 6-1

Mihaela Buzărnescu (30 WTA) - Caroline Garcia (21 WTA) 3-6, 3-6

Duminică, începând cu ora 14:00:

Simona Halep (2 WTA) - Caroline Garcia (21 WTA)

Urmat de:

Mihaela Buzărnescu (30 WTA) - Kristina Mladenovic (66 WTA)

Partida de dublu se va juca doar în cazul în care scorul după primele patru meciuri va fi egal:

Irina Begu, Monica Niculescu - Caroline Garcia, Kristina Mladenovic

Căpitanii-nejucători ai celor două echipe pot schimba componența echipelor duminică, începând cu al treilea meci al confruntării.

SIMONA HALEP CAROLINE GARCIA LIVE STREAM VIDEO FED CUP FRANTA ROMANIA. SIMONA HALEP CAROLINE GARCIA, al treilea meci din întâlnirea FRANTA ROMANIA FED CUP, se joacă, duminică, de la ora 14:00, LIVE STREAM VIDEO DIGISPORT TELEKOMSPORT. Simona Halep o conduce cu 5-1 la meciurile directe pe Caroline Garcia. DIGI SPORT şi TELEKOM SPORT transmit, duminică, de la ora 14:00, SIMONA HALEP CAROLINE GARCIA LIVE STREAM VIDEO FED CUP FRANTA ROMANIA.